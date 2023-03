Mehr als 40 Jahre Bussinesserfahrung

Norderstedt (sh/lm) 1970 von Otto Schweinfest gegründet und von Andreas Preugschat 1999 übernommen, ist BüroProfi Nord e. K. heute eines der führenden Unternehmen im Sektor Bürobedarf und Büromöbel in und um Hamburg. Seit nunmehr 1,5 Jahren hat es seinen Sitz in der Rathausallee, im Herzen von Norderstedt.



Hier finden Kunden und die, die es noch werden wollen eine große, hell und freundlich eingerichtete Ausstellung. „Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Standort gewählt haben. Denn der ständige Dialog mit unseren Kunden und ein vertrauensvolles Miteinander stehen bei uns im Vordergrund. Uns ist der Kontakt mit ihnen genauso wichtig wie ihre Zufriedenheit“, so Inhaber Andreas Preugschat. Das ist der Unterschied zu den meisten anderen Firmen in diesem Bereich. „Wer hier ein Callcenter sucht, wird bei uns nicht fündig werden. Meine Innendienstmitarbeiter und ich sind stets und gerne für Sie persönlich da.“



„Wir haben hier vor der Tür eine direkte U-Bahn Anbindung und natürlich auch Besucherparkplätze in der Tiefgarage Jörg- Peter-Hahn-Platz. Wenn Sie dort am Rolltor einfach klingeln, öffnen wir dieses für Sie. Selbstverständlich kommen wir auch gerne zu Ihnen und beraten Sie direkt vor Ort zum Thema Schallschutz und Ergonomie am Arbeitsplatz oder jedem anderen Thema, das Sie interessiert.“ Eine große Präsentationswand von fm-Büromöbel, lädt den Kunden dazu ein, sich die Dekore im Original anzusehen und anzufassen, Strukturen zu erfühlen und sich z.B. mit den großen Platten und den Gestellvariationen seinen individuellen Schreibtisch zusammen zu stellen.



Bei BüroProfi Nord ist es möglich, die 3-D Planung am großen Bildschirm in der Ausstellung mitzuverfolgen, auf Wunsch auch gleich mit einer Angebotserstellung. Eine große Auswahl an ergonomischen Bürodreh- sowie Besucherstühlen können hier vor Ort genauso begutachtet werden wie viele verschiedene Büroleuchten, Tisch- und Standleuchten. „Manche Dinge kann man nicht erklären, man muss sie gesehen und erlebt haben! Fordern Sie uns – wir finden die optimale Lösung für Sie!“

Veröffentlicht am: 19.03.2018