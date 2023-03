Möbel made in Germany

Norderstedt (sh/lm) In der Ausstellung von BüroProfi Nord finden Kunden eine große Auswahl an diversen Schreibtischen und Schränken sowie die gesamte Palette der Dekore des Möbelfabrikanten fm Büromöbel aus Bösel. Das Familienunternehmen legt besonderen Wert auf die Nähe und die 100-prozentige Zufriedenheit seiner Kunden.



„fm Büromöbel setzt alles daran, seine Lieferzeiten auf ein Minimum zu beschränken und ist damit unter anderem im Wettbewerb allen anderen im wahrsten Sinne des Wortes einen Schritt voraus. Unser langjähriger Lieferant setzt in seiner Produktion auf Rohstoffe, die seiner ökologischen Verantwortung gerecht werden und hält zusätzlich seine Preise auf einem niedrigen Niveau“, so Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord.



Die fm Unternehmensgruppe hat sich vertrauensvolle Zusammenarbeit, Schnelligkeit und faire Preise auf die Fahne geschrieben und genau an diesen Maximen orientiert sich auch ihr Handeln. In der fm Manufaktur werden von über 20 Facharbeitern, ergänzend zur industriellen Fertigung, komplexe Sonderanfertigungen mit individuellen Anforderungen produziert. Die Leidenschaft für Holz und Liebe zum Detail sind in dieser Abteilung die Basis für hochqualifizierte Handwerkskunst.



Umweltorientierter Lieferant

fm Büromöbel verwendet für seine Produkte einen neuartigen Biokunststoff (S2PC). Hierbei handelt es sich um ein Biopolymer, das bedeutet, der Werkstoff besteht aus biogenen, nachwachsenden Rohstoffen und ist biologisch abbaubar. Er reduziert die Abhängigkeit von Rohöl bei der Kunststoffherstellung ressourcenschonend und nachhaltig um 30 bis 70%. Anwendung findet der Kunststoff bei den Produkten von fm bereits in der Verarbeitung der Materialschalen und spricht für höchste ökologische und ökonomische Qualität. Weitere Bauteile sind bereits in der Planung und werden demnächst in der Produktion eingesetzt.



Der etwas andere Service

Der Büromöbelhersteller ermöglicht es BüroProfi Nord dank der seit Jahren guten Geschäftsbeziehungen, seinen Kunden einen besonderen Service anzubieten. „Es besteht jederzeit die Möglichkeit, einen Termin direkt im Werk für eine Besichtigung zu vereinbaren und mit dem Kunden ins niedersächsische Bösel im Cloppenburger Land zu fahren. So kann sich der Kunde selbst von der Herstellung seines Wunschproduktes überzeugen.



Bei größeren Projekten stellt uns fm ein Demo- Büro nach den individuellen Wünschen des Kunden zusammen. Somit kann er sich schon vor seiner Bestellung ein Bild davon machen, wie seine Vorstellungen umgesetzt aussehen können. Manche Dinge kann man nicht erklären, man muss sie gesehen und erlebt haben! Fordern Sie uns – wir finden die optimale Lösung für Sie!“



Damit die Büroeinrichtung gemeinsam mit dem Unternehmen wachsen kann, achtet der Büromöbelexperte auf eine lange Nachkaufgarantie. Auch das ist ein Gund, warum er schon viele Jahre mit Firmen wie fm Büromöbel zusammenarbeitet und seit 2006 sogar dessen Werksvertretung übernommen hat. Von der Planung bis zur Lieferung bekommt man hier alles aus einer Hand.

Veröffentlicht am: 05.04.2018