„Bester Ausbilder Deutschlands“

Neumünster (em/mhp) SWN wurde von Capital und der Talentplattform Ausbildung.de mit der Höchstnote von 5 goldenen Sternen ausgezeichnet und gehört somit zu den besten Ausbildern Deutschlands in den Bereichen Ausbildung und Duales Studium.



503 Ausbildungsunternehmen aus ganz Deutschland haben an der Studie teilgenommen. Sowohl kleine Handwerksbetrieb als auch Konzerne haben sich bewerten lassen. Ziel dieser Studie ist es, die Erfolgsfaktoren für die Ausbildung und das duale Studium in Deutschland sichtbar zu machen. Die Zertifikate sind bis November 2018 gültig.

Veröffentlicht am: 26.01.2018