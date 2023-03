BNI - Chapter Salix Hamburg-Bergedorf

29.07.2015 | 07:09 Uhr | TSG Bergedorf | Billwerder Billdeich 607, 21033 Hamburg



TSG Bergedorf (em) Liebe Geschäftsleute!



Es ist wieder soweit! Das Pflasterteam für Hof und Garten, vertreten durch Thomas Preugschat, hält seine 10 min. Präsentation ab.

Das Thema: Klinker Pflaster der neuen Art !

Vortragsort: BNI- Chapter Salix in Hamburg- Bergedorf

TSG Sportforum, Billwerder Billdeich 607, 21033 Hamburg



Frühstücks- und Raumkostenbeitrag: 12,00 €

Ich lade Sie ein BNI- Chapter- Salix kennen zu lernen!

Auch wenn Sie früh aufstehen müssen, es erwarten Sie ab 6.30 Uhr nette Leute zum Kontakte knüpfen und es bietet sich eine neue Chance für Ihre Firma, in 60 Sekunden sich vor zu stellen. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten und bringen auch mindestens 30 Visitenkarten mit!

Um gut vorbereitet zu sein, melden Sie sich bitte bei Herrn Preugschat bis Montagabend, den 27.07.2015 an!

Per Telefon: 0179- 836 92 90 oder per Mail: info@das-pflasterteam.de



Herzliche Grüße

Das Pflasterteam





Veröffentlicht am: 27.07.2015