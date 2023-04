Veröffentlicht am 12.04.2023

Norderstedt (em) Der BDS NORD bieten regelmäßig spannende Vorträge zu unterschiedlichsten Themen an. Am 19.April um 19 Uhr ist Barbara Messer zu Gast bei BMW STADAC.



Mit dem Begriff Resilienz wird meist beschrieben, wie Krisen und Fehlschläge gemeistert und als Entwicklungsschritt verstanden werden können. Für Barbara Messer greifen Begriff und Konzept zu kurz. Ihre Erweiterung heißt Challenge Intelligenz.





Hinfallen ist keine Schande, liegen bleiben schon! – Doch was lässt uns tatsächlich aufstehen? Die nächste Stufe erreichen? Und: Warum gehen die Einen weiter, andere nicht? Wenn die Herausforderungen größer und





Für manche Menschen ist das Glas halb leer, für andere halb voll. Die Einen reden von Fehlern, Versagen, Hindernissen, Problemen, Krisen, Schwächen. Und manche Menschen betrachten Schwächen als Stärkungsbedarf, Probleme als Lösungsaufgaben, Krisen als Chancen zum Lernen und Optimieren.





Selbstführung und Resilienz, Ambiguitätstoleranz und ein agiles Mindset gehören zu den zentralen Gegenwarts- und Zukunftsfähigkeiten – wer seine persönliche Challenge Intelligenz stärkt, ist auf dem guten Weg dahin.





Genau das ist Thema des Vortrags.



Anmeldungen an: info@bds-nord.de Get together 18.30 Uhr Beginn 19 Uhr