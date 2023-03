Christa kocht

06.06.2015 | 18:00 Uhr | Kochschule im Möbelhaus Wallach | Heineckes Feld 3, 29227 Celle



Kochschule im Möbelhaus Wallach (em) An diesem Abend kochen wir für Sie. Lernen Sie die alkoholfreien Fruchtcocktails aus der bekannten Obstmanufaktur Jörg Geiger kennen. Wir servieren Ihnen ein dazu passendes Menü und erzählen Geschichten zu den Produkten und der Philosophie des Herstellers und der Region, in der er beheimatet ist.

Die Teilnahmegebühr beträgt 39 EUR pro Person.

Anmeldungen bitte per Mail an Harald@harald-schilbock.de



Freuen Sie sich mit uns auf einen genussvollen Abend!





Veröffentlicht am: 19.05.2015