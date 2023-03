Das leistungsfähige Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik

Neumünster (em/mp) Die VAUTEC GmbH gehört zu den bekanntesten Ingenieur-Büros für Fahrzeugtechnik in Norddeutschland.



Die 12 Diplom-Ingenieure sind im amtlichen Prüfbereich als Partner der GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung, Stuttgart) in ca. 120 Werkstätten in der Mitte Schleswig-Holsteins tätig. Die VAUTEC GmbH betreibt zudem Kfz-Prüfstellen in Neumünster, Bad Bramstedt und Rendsburg (Prüfstützpunkt S+A). Die erfahrenen Kfz- Sachverständigen befassen sich nicht nur mit der Erstellung von Schadensgutachten und Beweissicherungen nach Unfällen sondern auch mit Fahrzeugbewertungen, Oldtimerbewertungen nach Classic Data, Sondergutachten sowie Unfallrekonstruktion. Die Kfz-Prüfstation und GTÜ-Prüfstelle in Neumünster ist unter anderem für die Prüfungen von Lkws ausgerüstet. Bremsenprüfstände, Abgasmessgeräte für Diesel- und Benzinmotoren, lichttechnische Mess- und Einstellgeräte, sowie Gruben und Hebebühnen für die Bodengruppe ermöglichen eine exakte Beurteilung der Fahrzeuge.



„Die Beleuchtungseinrichtungen an Autos und an Transportern erfahren leider meist nur wenig Beachtung“, weiß Dipl.- Ing. Volker Rohweder von der VAUTEC GmbH in Neumünster. „Dazu zählt auch die Leuchtweitenregelung, die bei unterschiedlicher Beladung des Fahrzeugs oder bei Fahrten mit einem Anhänger die Blendung des Gegenverkehrs vermeiden soll.“ Falsch eingestellt sind blendende Schweinwerfer für andere Verkehrsteilnehmer vor allem in der Dämmerung und bei Dunkelheit eine große Gefahr. Deshalb raten die Sicherheitsexperten der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung dazu, nicht nur die Beleuchtung selbst, sondern auch die Funktion der Leuchtweitenregelung regelmäßig zu prüfen.

Veröffentlicht am: 31.10.2011