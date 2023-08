Veröffentlicht am 16.08.2023

Bad Segeberg (em) Clemens Hermann hat seit dem 1. August 2023 die Position des Geschäftsführers der WKS übernommen hat. In dieser strategisch wichtigen Rolle wird Hermann die Geschicke der WKS lenken und maßgeblich zur Förderung und Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung des gesamten Kreises Segeberg beitragen.

Nach seinem Abschluss als Diplom-Kaufmann mit den Schwerpunkten Organisation, Marketing und Wirtschaftsinformatik ging der gebürtige Kieler nach Baden-Baden zum Südwestrundfunk. Dort hat er in verschiedenen Führungspositionen (zuletzt als Prokurist der kommerziellen SWR-Tochter) die Themen Kundenbindung, Erlebnismarketing und Organisationsentwicklung verantwortet. Der heute fünfzigjährige passionierte Segler hat gemeinsam mit seiner aus Hamburg stammenden Frau, die Anästhesistin und Notärztin ist, drei inzwischen erwachsene Söhne.

"Ich genieße es sehr, nach über 20 Jahren im Südwesten nun wieder dauerhaft in meine norddeutsche Heimat zurückzukehren", sagte Herr Hermann. "Dabei freue ich mich über die Aufgabe, aktiv daran mitzuwirken, dem Kreis Segeberg mit seiner tollen Lage im Herzen Schleswig-Holsteins eine dynamische und nachhaltige Zukunftsentwicklung zu bescheren.“

Zur Frage, was er sich für die kommenden Wochen vorgenommen habe: „Das engagierte Team der WKS konnte ich bereits kennenlernen und erste Kontakte im Kreis Segeberg und mit einigen Partnern aus NORDGATE und Hansebelt knüpfen. In den kommenden Wochen möchte ich mir ein genaues Bild von unserem Kreis und seinen Menschen verschaffen. Zuhören und Nachfragen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse und sich bietenden Chancen für die Entwicklung unseres Kreises zu verstehen, wird meine vorrangige Aufgabe für die kommende Zeit sein. Neben den politischen Entscheidungsträger*innen möchte ich dabei vor allem die Chance nutzen, auch die Macher*innen in den unterschiedlichsten Unternehmen im Kreis kennenlernen. Danach wird es darum gehen, gemeinsam mit meinem Team und dem Aufsichtsrat die richtigen Weichenstellungen und Schwerpunktsetzungen für die zukünftige Arbeit der WKS vorzunehmen.“

Der Aufsichtsratsvorsitzende der WKS Hans-Joachim Grote sieht in der Ernennung von Clemens Hermann eine strategische Entscheidung, die das Unternehmen in eine vielversprechende Zukunft führen wird. „Die WKS hat die Aufgabe, die gute Lage vor den Toren Hamburgs bestmöglich zu vermarkten und Herr Hermann ist genau der Richtige dafür,“ ist der langjährige Oberbürgermeister Norderstedts überzeugt. „Herr Hermann wird eng mit den Wirtschaftsförderungen, der Politik und den Unternehmen im Kreis zusammenarbeiten, um Synergien zu schaffen und innovative Ansätze zur Förderung der wirtschaftlichen Aktivitäten im Kreis Segeberg weiterzuentwickeln.“

Bereits am 6. September ist Clemens Hermann Gastgeber des 11. Segeberger Wirtschaftstages, der in diesem Jahr in Henstedt-Ulzburg im REWE Nord – Logistik- und Verwaltungszentrum stattfinden wird. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Stille Reserven für den Fachkräftemarkt“.

Dazu Herr Hermann: „In der Beratung von Unternehmen durch die WKS begegnet uns häufig die Sorge um geeignete Fachkräfte als eines der wichtigsten Zukunftsthemen. Die WKS arbeitet bereits an vielen Stellen daran, Unternehmen und geeignete Mitarbeiter*innen

zusammenzubringen. Mit dem überregionalen Projekt „Praktikum Hansebelt“, der Unterstützung lokaler Ausbildungsmessen, dem aktiven Aufbau eines Unternehmensnetzwerkes für regionale Nachwuchskräfte und dem weiterhin stark nachgefragten Beratungsangebot „Frau und Beruf“ gelingt dieser Brückenschlag an vielen Stellen schon.“

Neben interessanten Vorträgen zu diesen brennenden Themen, gehe es beim Segeberger Wirtschaftstag aber vor allem darum, eine Plattform für den niederschwelligen Austausch zwischen Unternehmer*innen, Politiker*innen und den Wirtschaftsförderungen aus dem Kreis zu bieten.

„Ich freue mich auf zahlreiche interessante Begegnungen und Gespräche und hoffe, dass unser Angebot wieder regen Anklang findet. Infos zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter www.wks-se.de“