Quickborn (jj) „Für besondere Verdienste und Entwicklung, Förderung und Unterstützung des Technischen Hilfswerkes wird der Firma Nordisk Freizeit GmbH die Ehrenplakette als Zeichen des Dankes und der Anerkennung verliehen“ – dies ist nur einer der großen Erfolge, die die Geschäftsführer Erik Möller und Werner Blömer (Foto) mit ihrem 14-köpfigen Team im vergangenen Jahr verbuchen konnten.



Mit der Herstellung hochwertiger Zelte, Schlafsäcke und Essgeschirr – eben alles, was man in freier Natur benötigt – kann der Outdoor-Spezialist seit Jahren Unternehmen, die ihre Produkte vertreiben, und deren Endkunden überzeugen. „Nordisk schaut auf 40 Jahre Tradition in der Herstellung von Outdoor- Equipment zurück. Das ist eine sehr lange Zeit, in der man vieles dazulernen und vor allem verbessern kann. Genau das haben wir auch gemacht“, weiß Werner Blömer. „Bei Nordisk legen wir großen Wert auf Funktionalität und natürlich auch Design. Dabei folgen wir dem Sprichwort ,Weniger ist oft mehr’. Schlichtes Aussehen, hoher Komfort und bester Nutzen für den Verbraucher sind die Stärken unserer Produkte.“



Foto: Stolz präsentiert Werner Blömer den bereits ausgezeichneten Hightech-Schlafsack.

Veröffentlicht am: 29.03.2012