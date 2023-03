Der zentrale Ansprechpartner für die Immobilienwelt

Henstedt-Ulzburg (nl) „Wer eine Immobilie sucht, verkaufen oder vermieten möchte, muss sich auf eine Abwicklung mit kompletter Transparenz verlassen können“, erklärt Hans-Dieter Linberger, Geschäftsführer von LINBERGER IMMOBILIEN.



Das Unternehmen aus Henstedt- Ulzburg hat sich seit 1995 in der Region etabliert und zum zentralen Ansprechpartner für deutschlandweite Projekte entwickelt. „Hauptsächlich konzentrieren sich unsere 13 Mitarbeiter auf Immobilien in der Region Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Zusätzlich greifen wir auf ein bundesweites Netzwerk von qualifizierten Immobilienkaufleuten und Maklern zurück. Durch diesen Aufbau ist es sogar möglich, dass wir über Partner Immobilien im Ausland verwalten können“, erklärt der Geschäftsführer, der auf jahrelange Erfahrung als früherer Verwaltungsleiter in der Immobilienwirtschaft zurückgreifen kann. „Besonders häufig arbeiten wir im Bereich der Gewerbeimmobilien für Banken und Versicherungen, aber natürlich versuchen wir immer für jede Branche das passende Objekt zu finden.“



Das perfekte Rundum-Paket für jede Immobilie

Bis zu 250 Immobilien vermittelt das Team von Linberger Immobilien pro Jahr. Die umfangreiche Komplettbetreuung, angefangen bei der Grundstückssuche, der Einschätzung der Objekte, der Abwicklung von Kauf, Verkauf und Vermietung von Neuund Gebrauchtimmobilien bis hin zur Wohnungsverwaltung garantiert Transparenz und Qualität. Hans-Dieter Linberger erklärt: „Wir unterstützen unsere Kunden bei Fragen zur Finanzierung oder bei Architekten- und Handwerkerdienstleistungen.“



Ein hohes Leistungsniveau

Die Qualität der Leistungen spiegelt sich im Kundenstamm wieder. „Für unsere Kunden sind wir über mehrere Generationen hinweg der Ansprechpartner für ihre Immobilienwünsche“, so der Geschäftsführer. Um ein hohes Leistungsniveau zu gewährleisten, setzt das Team auf konstante technische und fachliche Weiterentwicklung, um die Ansprüche der Kunden zu erfüllen. „Wir setzen auf Fachpersonal aus dem eigenen Hause und sind stolz darauf, dass wir schon seit mehreren Jahren erfolgreich Immobilienkaufleute ausbilden”, erklärt Hans-Dieter Linberger abschließend.

Veröffentlicht am: 04.05.2012