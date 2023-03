Die intelligente Tapete

Norderstedt (lm/ab) Mal eben schnell eine Notiz an der Pinnwand befestigen aber diese ist voll? Mit einer Magnet-Tapete passiert das nicht. Der Malereibetrieb von Michael Hüfner hält dafür verschiedene Systeme für seine Kunden bereit und berät diese auch gerne zu diesem Thema.



„Gerade wenn für Tagungsräume oder Büros der wohnliche Charakter erhalten bleiben soll, eignet sich dafür besonders das MagBoard – eine unsichtbare Magnetwand, die auf der unverkleideten Wand befestigt und anschließend problemlos übertapeziert wird“, erklärt Michael Hüfner, Inhaber des Malereibetriebes. Alternativ eignet sich aber auch die MAGNETIC-Wandbekleidung für private Arbeitszimmer, Studios, Besprechungsräume oder auch Praxen.



Hier wird die Druckfarbe mit Metallpigmenten versetzt. Kreative Präsentatoren können Notizzettel, Folien, Bilder, Pläne oder Plakate mit Magneten direkt an der Wand befestigen, ohne dass noch eine zusätzliche Magnettafel benötigt wird. Diesen praktischen Nutzen sieht man den Tapeten nicht an und optisch ist für jeden Geschmack etwas dabei. „Kommen Sie in unseren Laden und schauen Sie sich die verschiedenen Muster an“, so Michael Hüfner abschließend.



Foto: Das MagBoard wird unter der Tapete unsichtbar befestigt und erhält so den wohnlichen Charakter des Arbeitsplatzes.

Veröffentlicht am: 24.07.2013