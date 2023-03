Die neunte B2B NORD ist eröffnet! (Fotogalerie)

Hamburg (th/kv) Die neunte B2B NORD Messe ist eröffnet! Pünktlich um 10 Uhr eröffnete Sven Boysen, Geschäftsführer Regenta Verlag die neunte B2B NORD Messe in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen. Nach einer kurzen Begrüßung folgte, der exklusiv Vortrag von Holger Lietz, „Fly or Goodbye - Richtig entscheiden mit der Kampfpiloten-Methode.“ In seinem Eröffnungsvortrag gab Holger Lietz spannende Einblicke in die Arbeit und Methoden eines Kampfpiloten und die richtigen Ansätze um diese effektiv im Business zu nutzen.



Nach der Begrüßung der Aussteller und Gäste startete das Programm auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse direkt mit insgesamt acht spannenden Vorträgen im Impulsforum und in den Fachforen zu den Themen: Gewerbeimmobilien, IT, Finanzen, Logistik, Personal, Marketing.



Im Seminarbereich von Kern.Impuls erwarten die Gäste spannende Gruppenseminare mit ausgewählten Top Speakern. Eintrittskarten für den Kern.Impuls Seminarbereich erhalten die Messebesucher bei Verfügbarkeit direkt bei der Messe Information.



Nicht verpassen!

Noch bis 17 Uhr haben Unternehmer, Entscheider und Führungskräfte die Chance, beim Familientreffen der Norddeutschen Wirtschaft branchenübergreifende Kontakte aufzubauen und zu pflegen. Es erwarten die Besucher insgesamt über 200 Aussteller, 6 KEYNOTE-Speaker, 2 WirtschaftsDialoge und insgesamt 7 Fachforen mit 70 Vorträgen zu den Themen Gewerbeimmobilien, IT, Finanzen, Logistik, Personal und Marketing sowie 3 ImpulsSeminare bei Kern.Impuls.



Einen Tag Netzwerken pur! Der Eintritt für Fachbesucher ist kostenlos!

Die kostenlose Eintrittskarte zum Herunterladen:

www.B2B-NORD.de/downloads/eintrittskarte.pdf



Veröffentlicht am: 27.04.2017