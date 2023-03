Die Wirtschaftskraft an der A7

Hamburg (kk) Die Wirtschaftsförderer des NORDGATE präsentierten sich zwei Tage auf der internationalen Messe für Gewerbeimmobilien, der Real Estate North, im Congress Center Hamburg. Der offene und einladende Messestand der sechs Wirtschaftsförderer entlang der A7 von Neumünster bis Norderstedt wurde zum beliebten Treffpunkt für Immobilienprofis sowie Interessierte aus Wirtschaft und Politik.



Die zweite Real Estate North bot ein Forum, um sich über den aktuellen strukturellen Wandel, neue Rahmenbedingungen und zukünftige Investmentpotenziale zu informieren und war Networking-Plattform für die Immobilienbranche in Nordeuropa. Der Veranstalter, die Deutsche Messe AG, hatte in diesem Jahr auch skandinavische Aussteller nach Hamburg geholt.



Kreispräsident als Messegast: „NORDGATE arbeitet erfolgreich“

Der offene und in frischen Farben gestaltete NORDGATE-Messestand wurde schnell zum beliebten Treffpunkt für Immobilienexperten der Metropolregion Hamburg und Gäste aus Wirtschaft und Politik, wie Kreispräsident Winfried Zylka. „NORDGATE ist zurzeit das einzige Vermarktungsinstrument, das über die einzelne Kommune hinaus geht. Der Kreis Segeberg möchte mit der neuen Kreiswirtschaftsförderungsgesellschaft dieses Angebot ergänzen. Der Arbeitsschwerpunkt wird auf der wirtschaftlichen Entwicklung des Ostkreises liegen. NORDGATE arbeitet im Westen erfolgreich“, so Zylka. Die Wirtschaftsförderer der Metropolregion Hamburg sind die Initiatoren dieser Fachmesse. Das NORDGATE ist von Beginn an dabei. „Die erste Real Estate North im CCH ist eine gelungene Auftaktveranstaltung gewesen, die noch Potenzial bietet“, so Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt (EGNO). „Die internationalen Aussteller bereichern das Angebot dieser Messe, das sollte weiter ausgebaut werden“, sagt Bertermann. Diesen Eindruck teilt auch sein NORDGATE-Partner Guido Schwartze, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Neumünster. „Die Real Estate North sollte noch nordeuropäischer werden“, sagte Schwartze und ergänzt: „Wir haben intensive Gespräche zu konkreten Projekten geführt. Diese Fachmesse stärkt die Vernetzung der Immobilienprofis in der Metropolregion Hamburg und darüber hinaus.“



Jüngster Ansiedlungserfolg in Kaltenkirchen: Jungheinrich

Die Kooperation der sechs Partner Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt trägt weiterhin Früchte: auf einer Fläche von 61.000 m² im Gewerbegebiet Süd von Kaltenkirchen wird die Jungheinrich AG ein neues Ersatzteilzentrum errichten. „Dieser Ansiedlungserfolg ist in der bewährten Zusammenarbeit im NORDGATE entstanden und wird wesentlich zur Stärkung der Wirtschaftskraft in unserer Region entlang der A7 beitragen“, erklärte Kaltenkirchens Erster Stadtrat Karl-Heinz Richter, der den Kaufvertrag unterzeichnete.

www.nordgate.de



Foto unten: Kreispräsident Winfried Zylka (3. von rechts) besuchte die Wirtschaftsförderer des NORDGATE im CCH in Hamburg: (v.l.n.r.) Keno Kramer (EGNO), Patricia Göttsch (Kaltenkirchen), Udo Reinbacher (Bad Bramstedt), Manja Biel (Henstedt-Ulzburg), Nadine Kruse (EGNO), Alfred Vahl (Kaltenkirchen), Winfried Zylka, Guido Schwartze (Neumünster) und Marc-Mario Bertermann (EGNO).

Veröffentlicht am: 11.08.2011