Digitale und regionale Entwicklung beim BDS Neujahrsempfang

Norderstedt (kv/mhp) Mit dem traditionellen Neujahrsempfang startet der BDS NORD am 9. Januar ins neue Jahr. Mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur verwandelt sich BMW Stadac wieder in eine große Netzwerklocation.



Als großer regionaler Verband über die Grenzen Norderstedt hinaus bietet der BDS seinen Mitgliedern und auch Gästen die Möglichkeit zu regelmäßigen Netzwerktreffen und Businessveranstaltungen, zu denen auch der Neujahrsempfang mit hochkarätigen Referenten gehört. So konnten in den letzten Jahren z.B. schon Joey Kelly, Torsten Albig als auch Volker Kauder bei BDS Veranstaltungen die Gäste mit spannenden Vorträgen begeistern.



In diesem Jahr kommt ein bekanntes Gesicht nach Norderstedt zum Neujahrsempfang. Der ehemalige Oberbürgermeister und neue Innenminister des Landes Schleswig-Holstein Hans-Joachim Grote wird als Referent auf dem BDS Neujahrsempfang sprechen. Das Thema „Städte der Zukunft – Digitale und regionale Entwicklung“ lag Grote schon während seiner Zeit als Oberbürgermeister sehr am Herzen und hat auch bei seiner Position als Innenminister nichts an Aktualität verloren. „Innovation ist ein zentraler Teil der Wirtschaftsentwicklung“, betont Hans-Joachim Grote „es müssen Ideen und Potenziale entdeckt und verkauft werden“. Die Besucher dürfen sich auf einen interessanten Abend mit einem Kenner der Region freuen.



Birgit Wieczorek, 1. Vorsitzende des BDS NORD, hob in einem Grußwort an die Mitglieder hervor wie wichtig die Kommunikation unter Unternehmern in der Region ist. „mit dem BDS bieten wir eine Plattform des Austausches und des Netzwerkens. Ich möchte allen danken, die engagiert diese Ziele verfolgen und sich aktiv mit einbringen. Denn nur gemeinsam können wir die Interessen des Mittelstandes hier vertreten und gemeinsam Projekte anschieben und weiterverfolgen. Regelmäßig präsentiert sich der BDS NORD bei der Wirtschaftsmesse B2B NORD in der Messehalle Hamburg-Schnelsen. Hier nutzen wir die Möglichkeit uns einem breiten Publikum zu präsentieren, kommen mit interessierten Unternehmern ins Gespräch und knüpfen für uns wichtige Kontakte.



Veröffentlicht am: 08.01.2018