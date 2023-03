DOC: Der Grundstein ist gelegt

Neumünster (rj) „Olaf, da ist deine Sandkiste.“ So sagt’s Kathrin Tauras beim sonntäglichen Spaziergang mit ihrem Mann und Oberbürgermeister durch die Oderstraße. Und Dr. Olaf Tauras dürfte bald noch mehr strahlen, wenn die Bagger anrollen – auf dem Gelände des künftigen Designer Outlet Centers (DOC). Jetzt wurde der Grundstein gelegt.



Zum Festakt kamen Innenminister Klaus Schlie, Gary Bond, Hauptgeschäftsführer des DOC-Betreibers McArthur Glen, Jamie Acheson vom Joint-Venture-Partner Henderson Global Investors und Tauras. „Für Neumünster ist das ein besonderer Tag: Mit der Grundsteinlegung biegt ein Projekt auf die Zielgerade ein, für dass die Stadt und McArthur Glen einen langen Atem bewiesen haben“, so Schlie vor mehr als 120 Gästen, unter denen auch Landtagspräsident Torsten Geerdts und Stadtpräsident Friedrich-Wilhelm Strohdiek waren. Die Grundsteinlegung markiert den Beginn des Baus.



Bond blickte in seiner Rede bereits nach vorne: „Ein Besuch in unserem Center birgt ein einzigartiges Einkaufsund Freizeiterlebnis. Nicht nur im Hinblick auf die führenden Markenartikel, die hier ganzjährig 30 bis 70 Prozent günstiger angeboten werden, sondern auch, was den ganzen Tag angeht – mit einer tollen Auswahl an Cafés und Restaurants, Events und Aktivitäten.“ Zur Zeit werden die unterirdischen Versorgungs- und Entsorgungsleitungen verlegt. „Noch im Juni beginnen wir mit den Fundamenten für die ersten Gebäude“, erläutert Henning Balzer, Manager bei McArthur Glen.



Wenn die Bauarbeiten planmäßig verlaufen, soll im Herbst 2012 Eröffnung sein. Als Generalunternehmer zeichnet Strabag verantwortlich. Ab sofort ist gegenüber der Baustelle, in der Oderstraße 11, ein Vermietungsbüro eingerichtet. Dort können sich interessierte Markenpartner über das DOC informieren.



Foto: Für das Center an der Südumgehung wurden unter anderem die aktuellen Neumünsteraner Tageszeitungen, der Bebauungsplan, Bauzeichnungen und eine Urkunde sowie Kleingeld eingemauert. Aufmerksame Beobachter sind Gary Bond (Mitte) von McArthur Glen und Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras (rechts).

Veröffentlicht am: 22.06.2011