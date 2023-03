Drachenbootrennen begeisterte Teilnehmer & Besucher

Norderstedt (mp) Strahlender Sonnenschein, warme Temperaturen und viele bunte Boote begrüßten die Teilnehmer des 1. Norderstedt Marketing Drachenbootrennens auf dem Stadtpark- See der Landesgartenschau.



Die fast 13 Meter langen, kunstvoll verzierten Drachenboote lieferten sich auf der 200 Meter langen Wettkampfstrecke ein spannendes Rennen. „Nur das Team, welchem es gelingt möglichst koordiniert gemeinsam zu paddeln, wird gewinnen“, erklärte Dagmar Buschbeck, von der Rattenscharf Agentur, im Vorwege. In Kooperation mit dem Landesdrachenbootverband Hamburg organisiert das Unternehmen das abenteuerliche Rennen. Gerichtet an die Mitarbeiter von Firmen und Mitgliedern von Vereinen, sollte diese Attraktion zur Förderung des guten Betriebsklimas sowie dem Zusammenhalt dienen und für ein gutes Miteinander sorgen.



„Denn die Kombination dieser Aspekte ist sehr häufig die Grundlage für erfolgreiches Arbeiten“, so Stefan Witt, Vorsitzender des Vereins Norderstedt Marketing e. V.. Auch wenn der Spaß im Vordergrund der Veranstaltung stand, lieferten sich alle Teams ein spannendes Rennen, um einen Platz auf dem Siegertreppchen zu ergattern. Am Ende siegte das Team vom Automobile Behrmann vor dem Teams der SPX Flow Technologie Norderstedt GmbH und der Firma Potenberg. Das Team vom BDS Norderstedt belegte den 8. Platz.



Weitere Informationen und eine Bildergalerie finden Teilnehmer, Besucher und Interessierte Online unter www.Stadtmagazin-Norderstedt.de.

Veröffentlicht am: 23.09.2011