Ein erfolgreiches UnternehmerNetzwerk

Hamburg (em) Mehr als 1.300 Empfehlungen, die zu neuem Geschäft für die Mitglieder geführt haben, sind mittlerweile ausgesprochen worden. Für viele der Mitglieder ist dies ein nicht zu verachtender Bestandteil der Neukundengewinnung geworden. 21 Mitglieder treffen sich jeden Mittwoch zwischen 7.45 Uhr und 9.30 Uhr im Hotel Krupunder- Park in Halstenbek.



Und die NordExperten suchen weitere Experten, um das Empfehlungsmarketing noch erfolgreicher für jeden einzelnen zu machen. „Wir suchen Menschen, die Empfehlungsmarketing professionell betreiben wollen“, so Thorsten Uebler, Präsident der NordExperten. Jede Branche ist nur von einem Unternehmen besetzt. Die regelmäßigen Treffen dienen dazu, sich besser kennen zu lernen und vertrauen zu schaffen. Bei den Treffen tauschen sich die NordExperten aus, arbeiten an der eigenen Darstellung nach außen und geben Wissen und Erfahrung an die anderen Mitglieder weiter. Denn nur, wenn man weiß was der andere macht – und vor allem wie es für den Kunden abläuft, können wertvolle Empfehlungen ausgesprochen werden. Mehr als 1,4 Millionen Euro Umsatz für die Mitglieder geben dem Konzept der NordExperten recht. „Und das Mitmachen ist ganz einfach“, erklärt torsten Uebler. „Besuchen Sie die NordExperten als Gast auf einen der nächsten Treffen. Im Internet unter www.nordexperten. de können Sie sich einen Eindruck über die einzelnen Mitglieder machen – und sich direkt anmelden. Die Anzahl der Gäste pro Treffen ist auf maximal fünf Gäste begrenzt. So erreichen Sie die volle Aufmerksamkeit für sich und ihr Unternehmen. Freuen Sie sich darauf, unsere Mitglieder kennen zu lernen.“ Die neuen Mitglieder der letzten Wochen, die noch nicht auf der Internetseite veröffentlicht sind: Henryk Hoppe (HC Management Service GmbH, Glückstadt) und Kay Vogler (Heilpraktiker, Hamburg),

Veröffentlicht am: 20.03.2013