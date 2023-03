Eine Vollzeitkraft oder zwei Teilzeitkräfte?

Norderstedt (em/mp) In den letzten Wochen hat sich die Situation am Arbeitsmarkt stark verändert. Immer mehr Betriebe suchen geeignetes Personal, der „Aufschwung“ ist angekommen, die Zeitungen sind voll mit Stellenanzeigen.



Die „Guten“ sind fast alle weg, im Netz der Arbeitsagentur wird es immer schwieriger Bewerber zu finden - grundsätzlich eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Aber genau an dieser Stelle ist es wichtig zu reagieren - Wie findet man zielsicher neue Mitarbeiter? Zum Einen sind es die üblichen Stellenbeschreibungen (dort steht: Wir suchen ein fachliches Monster!) und zum Anderen die noch nicht realisierte Tatsache - gute, geeignete und passende Mitarbeiter werden rar und sind immer schwieriger zu finden.

„In meinen Arbeitgebergesprächen nehme ich die Vorstellungen/Vorgaben hinsichtlich Eignung und Aufgaben neuer Mitarbeiter auf und ergänze diese um den, für uns wichtigsten Faktor: den Menschen!“, betont Reinhard Schuh. „Wie im letzten Monat beschrieben - die Chemie muss stimmen, der/die Mitarbeiter/in muss sich wohl fühlen.“

In den meisten Fällen soll es eine Vollzeitkraft sein und genau hier wird es in einigen Bereichen schon schwierig. Aus den ständigen Anfragen von Bewerberinnen, die auf der Suche nach einer Teilzeittätigkeit im kaufmännischen Bereich sind, gibt es ein riesiges Potential an gut ausgebildeten Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen in Teilzeit nur vormittags oder nachmittags arbeiten möchten. Die meisten brauchen die Chance zu zeigen, dass sie es, z.B. nach einer Kinderpause, immer noch können. Es bedarf sicher einiger organisatorischer Umstellungen, die Position sollte diese Arbeitsteilung zulassen, oder neu aufgeteilt werden - aber bei einer Zahl von Stellen ist dies sicher möglich. „Hier brauchen wir eine Veränderung der Sichtweise und die Bereitschaft sich auf diesen Weg einzulassen. Sollten Sie hierbei Unterstützung benötigen - wir übernehmen das gerne.“



Veröffentlicht am: 21.04.2011