Einladung zum Tagesseminar Psycho-Physiognomik am 20.10.

Norderstedt (sw/em) Ganz einfach seine Mitmenschen und Mitarbeiter besser beurteilen – das ist mit Psycho-Physiognomik möglich. Ein Tagesseminar für alle Interessierten findet am Samstag, 20. Oktober, von 10 bis 18 Uhr im Landhotel Dreiklang in Kaltenkirchen statt. Als Referentin wurde Ilona Weirich, eine der besten Deutschen Physiognominnen, gewonnen.



Ilona Weirich, Psycho-Physiognomin, beschäftigt sich seit über 13 Jahren mit der Psycho-Physiognomik, der Kunst von den Gesichtszügen auf die Eigenschaften eines Menschen schließen zu können. Sie ist als Dozentin, u. a. für die Paracelsus Schule, Referentin in Vorträgen hannoverimpuls und an der Fachhochschule Stendal und Emden, tätig. Sie wird als Rednerin auf Kongressen geschätzt. Ilona Weirich hat ihre Methodik der Psycho- Physiognomie bereits bei zahlreichen Unternehmen zur Potenzialanalyse und zur Teambildung eingesetzt und hat viele Menschen in Veränderungsprozessen begleitet. Wesentliche Merkmale, Veranlagungen, Stärken und Schwächen erkennt man im Gesicht und am Kopf eines Menschen. Diese Fähigkeit ist hilfreich für alle, aber in besonderem Maße für Menschen in Führungspositionen, also Chefs, Personaler, Coachs, Teamleiter und einfach alle, die viel mit Menschen zu tun haben.



Zum besseren Verständnis der eigenen Persönlichkeit



Jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch ist etwas Besonderes und es gibt ihn nur einmal auf der Welt. „Die äußere Erscheinung eines Menschen birgt Informationen, die wir als Partner, Kollege, Freund oder einfach auch nur als Mitmensch mehr oder weniger unbewusst wahrnehmen und durch die der momentane oder künftige Umgang mit ihm beeinflusst wird“, so Reinhard Schuh von Personal Schuh. „Das Tagesseminar gibt Ihnen ein geniales Lehr- und Lernsystem an die Hand, das es Ihnen ermöglicht, anhand von Formen, Ausdrucksarealen und Ausstrahlung den Mitmenschen in seiner Persönlichkeit und Ganzheit zu erfassen. Es ermöglicht tiefere Einsichten in körperliche und seelische Zusammenhänge. Ich garantiere Ihnen viele Aha-Effekte!“



„Wir müssen gucken!“



„Kennen Sie Ihre Stärken? Wissen Sie, wie Sie ticken? Wissen Sie, wie Sie auf andere Menschen wirken? Sind Sie neugierig, welche ungenutzten Kräfte und Fähigkeiten in Ihnen schlummern?“, so der Personalvermittler weiter. „Seit vielen Jahren arbeite ich im Bereich Potenzialentwicklung. Sie bekommen einen guten Einblick in die Psycho- Physiognomik.“



Die Themen des Seminars



Das Seminar beginnt um 10 Uhr mit einer Begrüßungs- und Vorstellungsrunde. Es werden erste Fragen wie „Was sind Naturelle, was treibt sie an, was hemmt sie?“, „Sind Sie ergebnis- und leistungsorientiert, menschenfokussiert oder inspirationsgesteuert – ideenfokussiert?“ oder „Wer passt zu wem im Team und im privaten Bereich?“ Zu diesen Themen werden mit den Teilnehmern praktische Übungen durchgeführt. Von 13 bis 13.30 Uhr gibt es eine Mittagspause. Anschließend geht es weiter mit Themen zur Selbstwahrnehmung wie „Was bedeuten Nase, Mund und Ohren?“, „Wo sehe ich Potenziale?“ und „Was zeigt die Stirn und das Seitenhaupt?“



Das Seminar endet gegen ca. 18 Uhr. Die Kosten für dieses Arbeitsseminar, inklusive Tageshonorar für Ilona Weirich, Tagungspauschale Landhotel Dreiklang, 3-Gang-Menü mit vier verschiedenen Hauptgängen, Heißgetränken, Wasser, Säften, Obst zu den Pausen betragen 130 Euro, die bitte mit der Anmeldung auf das Konto Personal Schuh, Norderstedter Bank, Konto-Nr. 101 512 064, BLZ 200 691 11, überwiesen werden. „Mit dem Zahlungseingang ist Ihre Teilnahme bestätigt“, so Reinhard Schuh. „Sie erhalten eine entsprechende Rechnung mit Teilnahmebestätigung. Wenn Sie noch Fragen haben, einfach mal durchrufen. Da die Teilnehmerzahl auf maximal 40 Personen beschränkt ist, zählt das Datum des Zahlungseingangs.“ „Seien Sie dabei, wenn Ilona Weirich am 20. Oktober von 10 bis 18 Uhr Gesichter erkunden und uns helfen wird, diese zu verstehen“, lädt Reinhard Schuh von Personal Schuh ein. „Ilona Weirich sagt: ,Das Gesicht ist die kleinste Bühne der Welt’. Wir wollen also einen Tag lang üben und ich verspreche Ihnen einen nachhaltigen Tag, für Sie selbst, aber auch für Ihre Tätigkeit.“

Veröffentlicht am: 27.08.2012