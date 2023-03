Elektrogeräte rufen SOS

Norderstedt (mr/lm) Ein Geräteausfall ist für jedes Unternehmen ein Super-GAU, doch was tun, wenn man die Kunden warten lassen muss?



Wenn keine E-Mails abgerufen und versendet werden können und wichtige Aufträge liegen bleiben, ist dies noch lange kein Grund zur Panik! Ein Anruf bei elektroMünster genügt. Das rund 20-köpfige Experten-Team steht seinen Kunden mit einem Notdienst 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr zur Verfügung. „Wenn Not am Mann ist, sind wir 24 Stunden täglich für Sie erreichbar“, verspricht Inhaber Andreas Münster. „Mit unserer Fahrzeugflotte sind wir schnell bei Ihnen vor Ort und jederzeit einsatzbereit. Egal, ob Sie Ihr Gerät bei uns oder woanders gekauft haben, sorgen wir dafür, dass für Sie kein zusätzlicher Stress durch unzufriedene Kunden entsteht.“ Der Experte weiß: „Besonders wichtig ist schnelles Handeln bei Überspannungsschäden. Diese können zum Beispiel durch ein überlastetes örtliches Stromnetz oder im schlimmsten Fall durch einen Blitzeinschlag hervorgerufen werden und sehr starke Schäden an allen mit Steckdosen verbundenen Geräten wie Computer und Monitore verursachen“, so Andreas Münster. Ob Reparaturen oder Betreuung der Haus- und Anlagenelektrik, die qualifizierten Mitarbeiter sind die richtigen Ansprechpartner für Elektrodienstleistungen aller Art.

Veröffentlicht am: 06.10.2016