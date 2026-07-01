Veröffentlicht am 01.07.2026

Kreis Segeberg. Weniger Langzeitarbeitslose und ausländische Arbeitslose, dafür mehr jüngere Menschen sind auf der Jobsuche. Der Ausbildungsmarkt bietet kurzfristig noch gute Möglichkeiten für Ausbildungssuchende und Unternehmen.

Der Sommer hat begonnen, die Temperaturen sind im Juni deutlich gestiegen. Der Arbeitsmarkt bleibt hingegen auch im ersten Sommermonat des Jahres eher unterkühlt. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist gegenüber dem Vormonat leicht zurückgegangen und liegt unter dem Niveau des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote ist von 5,1 Prozent im Vormonat auf 5,0 Prozent gesunken. Der übliche Rückgang fiel in diesem Jahr jedoch moderat aus.

„Der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz der verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin robust. Die konjunkturellen Impulse bleiben schwach, dennoch bewegt sich der Arbeitsmarkt insgesamt auf einem stabilen Niveau", erklärt Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Elmshorn.

Erfreulich entwickelt sich die Langzeitarbeitslosigkeit. Die Zahl der Menschen, die bereits länger als ein Jahr arbeitslos sind, ist zurückgegangen. Im Kreis Segeberg sind 2.391 Menschen schon länger auf Jobsuche, das sind 325 weniger als vor einem Jahr.

Positiv ist auch die Entwicklung der Arbeitslosigkeit von Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Ihre Zahl ging zum Vorjahresmonat um 168 auf 2.561 Arbeitslose zurück.

Gleichzeitig zeigt sich, dass insbesondere junge Menschen derzeit vor größeren Herausforderungen beim Einstieg in Ausbildung oder Beschäftigung stehen. Mit 768 Arbeitslosen liegt ihre Zahl um 173 über dem Vorjahresniveau.

Auf der Stellenseite ergibt sich ein differenziertes Bild. Im Juni meldeten die Unternehmen 494 neue Arbeitsstellen und damit deutlich mehr als im Vorjahresmonat. Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen bleibt jedoch noch unter dem Niveau des Vorjahres. Unter den aktuell 2.110 freien Arbeitsstellen im Kreis Segeberg sind besonders stark vertreten die Angebote in der Fertigung, in Verkehrs- und Logistik, in der Gesundheitsbranche und im Handel.

Endspurt am Ausbildungsmarkt – Bewerbungstraining in den Sommerferien

Der Ausbildungsmarkt befindet sich auf der Zielgeraden. Auch wenn bereits viele Ausbildungsverträge geschlossen wurden, bestehen weiterhin gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Viele Betriebe suchen noch passende Bewerberinnen und Bewerber.

Die Agentur für Arbeit empfiehlt deshalb Ausbildungssuchenden, die verbleibenden Wochen bis zum Ausbildungsbeginn aktiv für Bewerbungen und Praktika zu nutzen. Das BiZ Elmshorn (Berufsinformationszentrum) bietet im Juli an drei Terminen Bewerbungstrainings an. Anmeldungen sind unter https://eveeno.com/bewerbungstraining-sommerferien möglich.

„Wer für dieses Jahr einen Ausbildungsplatz sucht, hat durchaus noch Möglichkeiten. Hilfreich sind hier Flexibilität in den Berufswünschen und regionale Mobilität“, empfiehlt Michaela Bagger.

Gute Chancen bestehen beispielsweise im Einzelhandel (insbesondere Lebensmittel), in handwerklichen Berufen (z.B. Anlagenmechaniker/in), im Logistikbereich und als (zahn-)medizinische Fachangestellte. Auch einzelne kaufmännischen Ausbildungsplätze werden noch angeboten.

Bislang meldeten sich 1.045 Ausbildungsplatzsuchende für den Ausbildungsstart 2026 bei der Berufsberatung im Kreis Segeberg. Von den gemeldeten Bewerbern waren Mitte Juni noch 466 auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Im gleichen Zeitraum haben die Unternehmen 896 Ausbildungsstellen gemeldet*. Von den gemeldeten Ausbildungsstellen waren im Juni noch 420 unbesetzt, beziehungsweise die Bewerbungsverfahren noch nicht abgeschlossen.

Im Raum Norderstedt wurden davon 277 Ausbildungsplätze gemeldet, noch sind 151 unbesetzt. Es meldeten sich bislang 305 Bewerberinnen und Bewerber bei der Berufsberatung. Von ihnen waren im Juni noch148 auf der Suche nach einer Ausbildungsmöglichkeit.

Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit unterstützt Jugendliche und Eltern weiterhin mit persönlichen Beratungsgesprächen, Bewerbungstipps und Vermittlungsangeboten. Es lohnt sich auch außerhalb der Top-10-Ausbildungsplätze (siehe unten) in der Jobsuche der Arbeitsagentur unter www.arbeitsagentur.de regelmäßig nach den aktuellen Angeboten zu schauen.