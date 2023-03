„Entdecken Sie die Lösung in sich“

Bad Bramstedt (lm/va) Die eigenen Stärken, seine Teamfähigkeit oder auch die eigene Kommunikationsfähigkeit erkennen und hervorheben. Martin Asmus unterstützt mit seiner Coaching Agentur, mitten im Herzen von Schleswig-Holstein, jeden, der so die eigene Leistungsfähigkeit steigern möchte. Ob beruflich wie auch im privaten Bereich.



Vor allem in den Bereichen Teamcoaching, Outplacementberatung und Kommunikations- oder Konflikttraining setzt der zertifizierte Personal Coach, Business-Trainer, Moderator und Prozessbegleiter erfolgreich auf das Reiss-Profile™. Das Reiss-Profile™ ist ein standardisiertes, psychologisches Testverfahren. Dieses setzt beim Ursprung des menschlichen Handelns an – bei den Motiven. Anhand von 128 Fragen nach Professor Steven Reiss wird die Individualität eines Menschen ermittelt. Diese Information wird dann zu einem wichtigen, wertvollen Instrument für das Coaching und die Beratung.



„Viele Profifußballer und Olympioniken lassen ihre Trainingspläne mit den Ergebnissen des Reiss Profile™ optimieren. Auch viele renommierte große Unternehmen besetzen Führungspositionen nur – oder lieber – mit Mitarbeitern, die ein Reiss- Profile™ von sich haben erstellen lassen“, weiß Martin Asmus. „Profitieren Sie von den Erkenntnissen des Reiss-Profile™.“ Weitere Schwerpunkte liegen im Bereich des (Ehe)Paarcoaching und der Burnout Vor- und Nachsorge.



Foto: CoachiBRI – der richtige Partner, um lösungs- oder zielorientierte Wege zu finden.

Veröffentlicht am: 02.10.2013