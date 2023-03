Facebook-Werkstatt: Unternehmensseiten gestalten

13.12.2015 | 10:30 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Unternehmensberatung Claudia Kirsch (em) Noch immer verzeichnet Facebook exorbitante Wachstumsraten - nicht nur durch das junge Publikum, sondern auch durch die Generation 40-plus. Für Selbstständige und ihre Unternehmungen bietet Facebook eine weitere Möglichkeit, über die Fan-Page aktuelle Informationen zu verbreiten und spezielle Angebote zu bewerben. Sie können Präsenz zeigen, sowie Kontakte mit Interessenten und Kunden aufbauen und pflegen.



In dieser Facebook-Werkstatt leiten wir Sie schrittweise an - von der Anmeldung mit Profileinstellungen bis zur Planung der ersten Beiträge. Das spart Zeit, Nerven und führt von Anfang an zur erfolgreichen Umsetzung des Projekts "Facebook-Seite".



Unsere Inhalte:

Der erste Eindruck zählt: Positiv- und Negativbeispiele von Facebook-Seiten; Der Köder muss dem Fisch schmecken: Marketing-Ziele; Rechtliche Grundlagen; Gelingende Unternehmenskommunikation; Geliebt und gefürchtet zugleich: Postings; Ohne Eyecatcher geht es nicht: die Bildauswahl; Aktionen als „Like-Magnet“; Kostenpflichtige Werbung auf Facebook sowie hilfreiche Tools zur Auswertung.



Dauer: 10.30 - 18.00 Uhr

Kosten: 148 Euro inkl. MwSt



Wenn Sie sich rechtzeitig bei uns melden, können Sie öffentliche Zuschüsse zu allen unseren Workshops und Seminaren für Gründer und Selbstständige erhalten.

Telefon: 040 390 97 42 oder info@claudiakirsch.de







Veröffentlicht am: 25.09.2015