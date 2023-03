Fachkräfteberater sensibilisiert Wissensmanagement

Tornesch (em) Kleine Firmen leisten sich häufig keine Beratung. Doch diese können sie sogar kostenlos bekommen, dank eines vom Land und der EU geförderten Projektes. Kristian Lüdtke ist Fachkräfteberater bei der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH und damit landesweit einer von 15 Beratern, die in die Firmen kommen. Lüdtke versteht seine Erstberatung als Hilfe zur Selbsthilfe, in der Themen wie Personalpolitik, Wissensmanagement bis hin zu Förderprogramme besprochen werden können.



Am 23. Juni sprach er gleich vor mehreren interessierten Unternehmern zum Thema „WM“. Denn Glückstadts Stadtmanager Jingkai Shi hatte zum Unternehmertreffen mit Kristian Lüdtke als Referenten geladen. Dabei zeichnete der Fachkräfteberater die unterschiedlichen Arten von Wissen auf und gab den Unternehmern mit auf den Weg, das Wissen der Mitarbeiter zu nutzen und aktiv zu lenken. Dies zeuge von Wertschätzung der Mitarbeiter, die schließlich über das Wissen verfügen, das für die Firma wichtig sei. Als praktischen Tipp stellte er das Instrument der „Fahnenbildung“ vor. Hierbei können die Mitarbeiter ihre Meinung und Vorschläge einbringen, die dann im Team besprochen werden. Sie werden somit in unternehmerische Entscheidungen eingebunden. Kristian Lüdtke ist in seiner Rolle als Fachkräfteberater auch erster Ansprechpartner (Erstberatungsstelle) für das bundesweite Projekt „Unternehmenswert Mensch“ im Kreis Pinneberg. Im Rahmen dieses Projektes können KMU Unternehmen bis zu 10 Beratertage von Prozessberatern in Anspruch nehmen. Die Kosten der Beratungsleistung werden hierbei mit 80 Prozent bei Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern gefördert. Für alle anderen KMU von 10 bis 249 Mitarbeitern erfolgt eine Förderung in Höhe von 50 Prozent der Beratungskosten. Wer Interesse an einer kostenfreien Beratung des Fachkräfteberaters hat, kann sich direkt an Kristian Lüdtke wenden. Telefon: 0 41 20 - 70 77 40 E-Mail: luedtke@wep.de

Veröffentlicht am: 28.07.2015