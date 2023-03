Familien- und Verwaltungsrecht vom Spezialisten

Norderstedt (em) Rechtsanwalt Jörgen Breckwoldt ist in Eckernförde aufgewachsen und hat nach dem Wehrdienst als Soldat auf Zeit in Kiel Betriebswirtschaftslehre und Jura studiert.



Nach dem zweiten Staatsexamen hat der 42-Jährige in Kiel seine eigene Kanzlei gegründet. Den ersten Schwerpunkt hatte der Fachanwalt für Verwaltungsrecht von Anfang an im öffentlichen Recht, wo er schwerpunktmäßig Mandate aus dem Bereich des Beamten- und Soldatenrechts und des Bauordnungsrechts betreut. Einen zweiten Schwerpunkt hat der Mediator im Familienrecht. Herr Rechtsanwalt Breckwoldt hat jetzt in Bürogemeinschaft mit der Rechtsanwaltskanzlei Lotz und Schmidt eine Zweigstelle in Norderstedt eröffnet und freut sich auf die neue Aufgabe. Rechtsanwalt Breckwoldt ist verheiratet, hat eine Tochter und lebt mit seiner Familie in Neumünster.



„In der Praxis eines Rechtsanwalts gibt es immer wieder Fälle, die einen nicht loslassen“, sagt Rechtsanwalt Jörgen Breckwoldt. So der Fall, in dem ein Vater nach einem familiengerichtlichen Verfahren seine schwangere Ehefrau so stark getreten hatte, dass das gemeinsame Kind gestorben ist. Rechtsanwalt Breckwoldt hat nicht nur in dem Strafverfahren gegen den Vater die Nebenklage der Mutter vertreten – der Mann wurde vom Schöffengericht zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt – sondern er hat auch beim Familiengericht die Interessen der Mutter durchgesetzt. „Im Familienrecht geht es um Schicksale“, weiß Rechtsanwalt Breckwoldt zu berichten. Es reiche nicht, einfach nur das Gesetz anzuwenden. Auch als Anwalt bräuchte man Verständnis für die Menschen und Einfühlungsvermögen. „Deshalb habe ich mich frühzeitig zum Mediator ausbilden lassen, um in hoch konfliktreichen Scheidungsverfahren auch gemeinsam mit den Eheleuten eine Lösung zu finden.“



Im Rahmen der Mediation besteht der Ansatzpunkt darin, dass die Beteiligten selbständig mit Hilfe eines Mediators eine gemeinsame Lösung erarbeiten und die Entscheidung über den Streit nicht einem Gericht überlassen. Neben dem Familienrecht mit Verfahren über Scheidung, Unterhalt und elterliche Sorge bearbeitet Rechtsanwalt Brekkwoldt im Verwaltungsrecht vor allem Fälle aus dem Beamten- und Soldatenrecht, dem öffentlichen Bau- und Umweltrecht sowie dem Gewerbe- und Handwerksrecht. Durch seine Tätigkeit erweitert er das Spektrum der Kanzlei Lotz und Schmidt wesentlich.



Herr Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Sohst betreut das Notariat und berät zusätzlich über Fragen des Erbrechts und des Gesellschaftsrechtes. Als Fachanwalt für Bauund Architektenrecht betreut er nicht nur Bauunternehmen verschiedener fachlicher Ausrichtungen, wie Hoch- und Tiefbau, sondern auch private Bauherren. Herr Rechtsanwalt Alexander Bechmann ist als Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Miet- und Wohnungseigentumsrecht auf diese beiden Rechtsgebiete spezialisiert. Darüber hinaus hat er auch einen abgeschlossenen Fachanwaltskurs für Verkehrsrecht aufzuweisen und ergänzt sich so gut mit Herrn Rechtsanwalt Heiko Lotz, der als erfahrener Spezialist für Verkehrsrecht als Ansprechpartner für alle Fragen des Straßenverkehrs, vom Verkehrsunfall bis zum Ordnungswidrigkeitenrecht tätig ist. Aufgrund seiner Computerleidenschaft hat sich Herr Rechtsanwalt Heiko Lotz zusätzlich dem Gebiet des ITRechts verschrieben verbunden mit den damit zusammenhängenden wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen.

Veröffentlicht am: 04.05.2012