Firmensprache Englisch?

Bad Bramstedt/Hamburg (em) Ob Deutsche Bank, Lufthansa, SAP, Daimler oder auch Adidas – immer mehr deutsche Unternehmen erklären Englisch zur ihrer offiziellen oder zur zweiten Firmensprache. Schrieb die BILD-zeitung schon vor einigen Jahren. In zahlreichen deutschen Unternehmen seien die Teams international zusammengesetzt.



Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des deutschen Industrie- und Handelskammertages: „Kaum eine Volkswirtschaft ist international so vernetzt wie die deutsche. Global aufgestellte Unternehmen, aber auch kleinere Betriebe, müssen daher die Sprache der Kunden sprechen.“



Die Absolventen der Leibniz Privatschule sind auf diese Begebenheiten vorbereitet: In der Grundschule (!) wird in zwei Dritteln der Fächer auf Englisch unterrichtet. Im gymnasialen Zweig, aber auch im Gemeinschaftsschulzweig ist bilingualer Unterricht für die Schüler kein Schreckgespenst – im Gegenteil. Gymnasiasten werden auf internationale Schulabschlüsse IB) und internationale Hochschulen vorbereitet; angehende Absolventen des Mittleren Schulabschluss sind die Schüler mit bilingualem Unterricht.



Während der Wirtschaftsmesse B2B Nord am 14. April in Hamburg stellt die Leibniz Privatschule interessierten Wirtschaftsvertretern ihre internationale Schulausbildung vor.

Veröffentlicht am: 23.02.2016