„Fördermöglichkeiten für Unternehmen nutzen“

Tornesch (em) Das Interesse der Kreis Pinneberger Unternehmerschaft an Fördermöglichkeiten des Landes, des Bundes und der EU ist groß. Das zeigte sich daran, dass viele Geschäftsführer der Einladung der WEP Wirtschaftsförderung zur Veranstaltung „Fördermöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen nutzen“ gefolgt waren.



Susann Dreßler, Leiterin der Förderlotsen der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), stellte in ihrem Vortrag die aktuellen Zuschuss- und Darlehensprogramme vor. Aber auch über Beteiligungskapital und Bürgschaften sowie die verschiedenen Antragswege und Voraussetzungen informierte sie die Zuhörer. Dass dabei die Finanzierungsanlässe ganz unterschiedlich sein können, gab Dreßler den Unternehmern mit auf den Weg. Egal ob Betriebsgründungen oder -übernahmen, Investitionen, Liquiditätsbedarf, F&E-Projekte, Umweltund Energieeffizienzvorhaben, Beratungs- und Weiterbildungsbedarf oder aber Unternehmen in Schwierigkeiten – die Förderlotsen der IB.SH stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und unterstützen bei der Auswahl des richtigen Programmes.

Veröffentlicht am: 30.10.2015