FREDERIKSPARK wird immer beliebter

Norderstedt (kk) Die Nachfrage nach Baugrundstücken in Norderstedt ist nach wie vor ungebrochen. Das zeigen auch die vielen Gespräche auf der größten Baumesse in Norderstedt, der „Rund ums Haus“. Auf ein besonderes Interesse stießen dabei die Angebote in Norderstedts neuem Stadtquartier FREDERIKSPARK im Norden der Stadt.



Wohnen und Arbeiten unter einem Dach

Im FREDERIKSPARK werden innovative Wohn- und Lebenskonzepte unterstützt. So können sich Kleinunternehmer, Handwerker, Freiberufler und Servicedienstleister hier Häuser bauen, in denen sie arbeiten und wohnen können. „Die Nachfrage im Themenfeld werkstatt|wohnen ist ausgesprochen gut, der FREDERIKSPARK eine gute Adresse. Auch wird es in diesem Frühjahr einen weiteren Spatenstich nördlich des Nahversorgungszentrums geben“, erläutert der Geschäftsführer der verantwortlichen Entwicklungsgesellschaft Norderstedt, Marc-Mario Bertermann. Unternehmer, die neu nach Norderstedt kommen oder die sich in Norderstedt erweitern wollen, finden im FREDERIKSPARK die passgenauen Flächen dafür.



Bauland ab 500 m²

Auf der Messe „Rund ums Haus“ in der Norderstedter TriBühne war die EGNO diesmal im Obergeschoss zu finden. Am Stand 118 informierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Grundstücksangebote ab 500 m² in der Kuno-Liesenberg-Kehre sowie ab 1.000 m² im Energiefeld, nördlich der Quickborner Straße.



Neue Postkarten von FREDERIK

Publikumsmagnet war wie schon in den Vorjahren die große Messewand mit der Vision des Stadtquartiers in Friedrichsgabe. Sie brachte zahlreiche Besucher zum Stehen und der Frage, wann das Gebiet denn so aussehe. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EGNO erläuterten den ganzen Tag über, was sich aktuell im FREDERIKSPARK entwickelt. Besonders beliebt waren am Stand der EGNO das aktuelle Bürgermagazin und neue Postkarten mit der Sympathiefigur, dem Schaf FREDERIK. www.frederikspark.de

Veröffentlicht am: 21.03.2011