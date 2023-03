Für mehr Wohlbefinden

Hamburg (em/sw) Wer möchte nicht mehr Wohlbefinden und Vitalität? Thomas Malow informiert in seinen Vorträgen über die Möglichkeiten, diese durch Geräte der Firma memon® bionic instruments GmbH auf Dauer zu steigern, auch vertreibt er diese und zertifiziert Unternehmen, die mit diesen memonizern arbeiten.



Die memon®-Umwelttechnologie schafft wieder natürliche Verhältnisse im direkten Lebensumfeld. Die Luftqualität wird optimiert und der gefährliche Feinstaub in der Luft reduziert. Die negativen Auswirkungen von Elektrosmog als auch geopathischen Störzonen wie zum Beispiel Wasseradern, Erdfeldern und anderen krankmachenden Strahlenbelastungen werden energetisch neutralisiert. Das Wasser wird aufgewertet und erhält Naturwasserqualität.



„Es wird in der heutigen Zeit immer häufiger umfangreich darüber diskutiert, ob und in welchem Ausmaß negative Umwelteinflüsse, wie sie von Elektrosmog und geopathischen Störfeldern ausgehen können, schädlich sind und unsere Lebensqualität negativ beeinflussen“, so Thomas Malow. „Mit den memonizern ist es möglich, sich vor diesen allgegenwärtigen Einflüssen zu schützen und die Vorteile und Annehmlichkeiten der modernen Technik unbeschadet zu nutzen, ohne sein seelisches und körperliches Wohlbefinden einzubüßen.“



Foto: Der Gesundheitslotse Thomas Malow steht voll hinter der memon Philosophie, dass es unerlässlich ist, sich vor den gesundheitlichen Belastungen durch künstliche elektromagnetische Wellen zu schützen.

Veröffentlicht am: 25.06.2013