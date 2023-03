Gefahren erkennen und vorbeugen

Norderstedt (so/lm) Um Sicherheit im Betrieb, zu Hause oder anderweitig zu gewährleisten, empfehlen die Experten von elektroMünster die Überprüfung elektrischer Anlagen alle fünf bis zehn Jahre und bei Nutzerwechsel.



Die Zeiten, in denen Steckdosen und Lichtschalter nur auf ihre Funktion beschränkt waren, gehören der Vergangenheit an. Im Bereich der Elektroinstallation führt elektro- Münster eine große Palette an diversen Schaltern. Schaltprogramme verschiedenster Art ermöglichen eine zentrale Bedienung per Knopfdruck – weder der optische noch der praktische Aspekt kommen dabei zu kurz. Wer baut, ausbaut oder renoviert, ob geschäftlich oder privat, außen oder innen, schaut auf jedes Detail. Dafür erhalten Kunden bei elektroMünster von der Beratung über die Inbetriebnahme und Installation bis hin zur Wartung und Reparatur einen kompetenten Service. Da Sicherheit bei Andreas Münster höchste Priorität hat, bietet er in dem Bereich der Elektroinstallation den E-CHECK an. „Überlastungen können gravierende Folgen haben, die Gefahren für Personen, Tiere und Gegenstände darstellen – über 75 Prozent aller Immobilien in Deutschland sind über 15 Jahre alt“, so der Experte „Oftmals ist die elektrische Anlage gar nicht darauf ausgelegt, stetig erweitert zu werden. Und wer weiß schon, was in einem Elektrogerät, hinter einer überhitzten Leitung oder Steckdose vor sich geht?“



Foto: Sicherheit steht bei Andreas Münster an erster Stelle.

Veröffentlicht am: 27.05.2015