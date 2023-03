Gemeinsam ein einzigartiges Produkt erschaffen

Norderstedt (kv) Manchmal ist es gar nicht das Ziel ein komplettes Produkt zu entwickeln. Gerade bei der Schokoladendruckerei geht es sehr häufig darum, die Kundenideen mit Unterstützung des Schokoladendrucks erst zu einem einzigartigen Endprodukt zu entwickeln.



Bestes Beispiel ist ein besonderer Kundenauftrag mit dem Ilka Reher Geschäftsführerin der Schokoladendruckerei derzeit beschäftigt ist. Eine Praline mit Logo soll für das bekannte Weinhaus Reichsgraf von Plettenberg entwickelt werden. Der Clou dabei ist die Füllung, eine Mousse, die mit dem hauseigenen Dornfelder Traubenlikör des Weinhauses kreiert wird.



„Für uns ein Beispiel für eine optimale Zusammenarbeit. Beide Firmen bringen ihr Know How zusammen, das Weinhaus mit seinen exzellenten Weinen und zum anderen wir mit unserem Wissen im Bereich Pralinenherstellung und Druck. Daraus machen wir ein perfektes Ganzes“, so Ilka Reher. Vielfach geht es auch darum, eine Geschäftsidee, einen Slogan oder eine Produkteinführung zu begleiten. „Da bekomme ich dann den Auftrag: „Es soll eine Scharfe Sache sein“. Also haben wir in diesem speziellen Fall eine Chilipraline für den Kunden entwickelt. Die Herstellung erforderte viel Fingerspitzengefühl, denn was für den einen scharf ist, ist dem nächsten zu scharf. Um den Slogan zu unterstreichen, bekamen die Pralinen einen Deckel mit einer gedruckte Chilischote.“

Veröffentlicht am: 21.06.2011