Präsente so individuell wie Ihr Unternehmen

Hamburg (I/sh) Ein kleines Dankeschön für Mitarbeiter, eine Aufmerksamkeit für Kunden oder ein kleines Präsent für Messebesucher. Die individuell bedruckten Schokoladenprodukte der Schokoladendruckerei aus Hamburg hinterlassen bei den Beschenkten garantiert einen bleibenden Eindruck.



Gerade bei Präsenten ist es wichtig, sich von der breiten Masse abzuheben. Geschäftsführerin Ilka Reher bietet die unterschiedlichsten Möglichkeiten, schokoladige Werbebotschaften zu überbringen. Je nach Kundenwunsch können alle Pralinen oder auch nur wenige mit dem Logo des Unternehmens bedruckt werden. Auch der Pralinenkasten selbst bietet verschiedenste Möglichkeiten, des Bedruckens. Ein Bild kann hier ebenso ein Hingucker sein, wie der Slogan für ein neues Produkt. Man kann aus einer Vielzahl an Verpackungsformen wählen.



„Wir besprechen hier genau mit unseren Kunden, welche Vorstellungen er hat und für welchen Einsatz die Präsente gedacht sein sollen. Neu im Programm ist eine Holzkassette, die wir ebenso individuell gestalten können. Zusammen mit dem Inhalt, mit Pralinen aus feinster belgischer Schokolade, ist diese ein sehr hochwertiges Präsent und vor allem einzigartig“, so Ilka Reher. An ihrem Stand, auf der B2B NORD, können sich Interessierte einen Eindruck von den vielfältigen Möglichkeiten machen und besprechen wie ihre Art der Werbung aussehen kann und natürlich auch mal probieren. Hier kann konkret die Planungen für das kommende Jahr besprochen oder auch noch Last Minute für Weihnachten Bestellungen aufgeben werden.

Veröffentlicht am: 15.11.2017