Wünschen Sie Ihren Kunden einen guten Start ins neue Jahr

Wer kennt das nicht, so langsam beginnt der Endspurt für die Auswahl der Kundenpräsente zu Weihnachten. Bedanken wir uns bei den Kunden mit einer Weihnachtskarte oder suchen wir passende Geschenke aus – was ist hier eine richtige Entscheidung.



„Ich habe immer mehr Kunden, die sich von der Hektik der Vorweihnachtszeit verabschieden und ihren Kunden zum Neuen Jahr einen Gruß senden bzw. Präsente zum Start des neuen Geschäftsjahres versenden. Der Gedanke ist sehr nachvollziehbar. Sie gehen mit Ihrer Ansprache nicht in der Weihnachtspost unter, sondern bringen sich zu Beginn des neuen Jahres in Erinnerung“, so Inhaberin der Schokoladendruckerei Ilka Reher. Die Angebote, die Ilka Reher für ihre Kunden bereithält sind vielfältig.



So sind z.B. Pralinenkarton‘s mit Logopralinen sehr beliebt. Je nach Kundenwunsch können alle Pralinen mit dem Logo des Unternehmens bedruckt werden oder auch nur wenige, die dann mit feinen Trüffeln umrahmt werden. Auch der Pralinenkasten selbst bietet verschiedenste Möglichkeiten, eine Botschaft zu übermitteln. „Wir besprechen hier genau mit unseren Kunden, welche Vorstellungen er hat und für welchen Einsatz die Präsente gedacht sind. Natürlich sind bei den Pralinen auch verschiedenste Geschmacksvariationen möglich.



Ob mit oder ohne Alkohol, Marc de Champagne oder einer scharfen Chilifüllung, Ilka Reher kann hier den Geschmackswünschen der Kunden gerecht werden. Auf der B2B Nord berät die Schokoladendruckerei über die Möglichkeiten, die der Schokoladendruck bietet. Hier können Besucher konkret die Planungen für das kommende Jahr besprechen oder auch noch Last Minute für Weihnachten Bestellungen aufgeben.

Veröffentlicht am: 24.10.2016