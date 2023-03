Schokolade  die Werbeidee mit Glücksfaktor

Hamburg (kv/mhp) Wenn es um Präsente und qualitativ hochwertige Werbegeschenke für Kunden geht, ist es wichtig, sich durch Individualität von der Masse abzuheben. Ilka Reher, Geschäftsführerin der Schokoladendruckerei, präsentiert auch dieses Jahr auf der B2B NORD Werbung, die auf der Zunge zergeht.



Schokolade oder Pralinen werden gern verschenkt. Die Schokoladendruckerei aus Hamburg geht noch einen Schritt weiter und hat für ihre Kunden individualisierte Präsente für alle Anlässe im Angebot. So lassen sich gerade bei Firmenveranstaltungen wie zum Beispiel einem Jubiläum die unterschiedlichsten Botschaften übermitteln wie z.B. durch bedruckte Pralinen mit Logo, feine Täfelchen mit Produktbild oder auch einem Gruß auf dem Pralinenkarton.



Die Möglichkeiten, mit einem individuell auf die Veranstaltung abgestimmten Präsent im Gedächtnis der Kunden und Geschäftspartner zu bleiben, sind vielfältig. Für Ilka Reher ist es wichtig sich genau mit dem Kunden abzustimmen, was er mit der Werbung erreichen möchte. Gemeinsam können dann die Möglichkeiten ge- prüft werden, die der Schokoladendruck bietet. Die Produkte fertigt Ilka Reher aus hochwertiger belgischer Schokolade mit edelsten Zutaten. „ Sprechen Sie uns an, wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam schokoladige Ideen für Ihre

Veranstaltung“, so Ilka Reher.

Veröffentlicht am: 11.04.2017