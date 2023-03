Gemeinsam für die Region  Spenden sammeln für lokale Projekte

Pinneberg (em/sh) „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.“ So lautet das genossenschaftliche Prinzip, das gleichzeitig Grundlage des Crowdfundings ist. Denn das Crowdfunding der Volksbank Pinneberg- Elmshorn hilft dabei, Projekte gemeinsam mit Menschen aus der Region zu finanzieren.



Seit 15. April können auf der neuen Plattform „Gemeinsam für unsere Region“ unter www. vb-piel.für-unsere-region.de Projektideen von Vereinen, kulturellen Einrichtungen, Kindergärten und KiTas, Schulen, Fördervereinen, Alten- und Pflegeheimen, sozialen Einrichtungen, Bildungsorganisationen, Umweltinitiativen, Feuerwehren oder sonstigen gemeinnützigen Organisationen vorgestellt werden, für deren Umsetzung das nötige Geld fehlt. Ziel ist es, dadurch möglichst viele Menschen aus der Region von der Idee zu begeistern. Potenzielle Unterstützer können sich online informieren und mit ihrer Spende dazu beitragen, das Projekt zu verwirklichen. „Projekte, die das gesellschaftliche Miteinander in unserer Region fördern, liegen uns am Herzen“, so Uwe Augustin, Vorstand der Volksbank Pinneberg-Elmshorn. „Deshalb unterstützen wir Vereine und gemeinnützige Organisationen aus unserem Geschäftsgebiet und tragen mit unserer Crowdfunding-Plattform dazu bei, dass möglichst viele Ideen in die Tat umgesetzt werden können.“



Die Volksbank Pinneberg-Elmshorn ruft deshalb Vereine und gemeinnützige Organisationen dazu auf, ab sofort Projektideen auf der Plattform vorzustellen und einzureichen. Ob Trikots für die Sportjugend, Instrumente für das Dorforchester, ein Klettergerüst für den Kindergarten oder Uniformen für die freiwillige Feuerwehr: Finanziert können sowohl kleinere als auch größere Projekte werden. Nach der Registrierung und Beschreibung des Projekts auf www.vb-piel.für-unsere. region.de beginnt eine zweiwöchige Fanphase, in der Fans für das Projekt gesammelt werden. Denn nur, wenn bereits im Vorfeld genügend Menschen von dem Projekt überzeugt sind, wird die Finanzierung gestartet. Dann haben Förderer 12 Wochen Zeit, mit ihrer Spende zur Gesamtfinanzierung der Idee beizusteuern.



Wenn in dem festgelegten Zeitraum genügend Geld für die Umsetzung zusammen kommt, wird die Summe an die Initiatoren ausgeschüttet und die Projektidee kann in die Tat umgesetzt werden. Sollte die notwendige Summe nicht erreicht werden, erhalten alle Unterstützer ihr Geld zurück. Gemeinsam mit den Menschen aus der Region wird beim Crowdfunding der Volksbank Pinneberg-Elmshorn der Weg für tolle Projekte in der Region

freigemacht.

Veröffentlicht am: 31.05.2016