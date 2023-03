Gesucht: Gestandene Unternehmer

Norderstedt (em/mo) Wer hätte als Unternehmer nicht auch gerne namhafte Traumkunden, die nett sind, sich beraten lassen, Vertrauen haben und die auch noch zeitgerecht zahlen?



„Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem leckeren Frühstück mit interessanten Unternehmern ins Büro und haben schon, wenn andere noch schlafen, gute Kontakte geknüpft. Und eine oder mehrere Emfehlungen bekommen“, so Perdita Habeck, BNI Executive Direktorin für Hamburg und die Region Kiel. „Sie rufen die Menschen an, die Ihre Dienstleistung oder Ihre Produkte benötigen sollen und werden gleich am Telefon begrüßt: ,Vielen Dank, dass Sie anrufen, denn Herr/Frau... hat Sie mir als den kompetenten Unternehmer empfohlen. Ich würde Sie und Ihr Angebot gerne näher kennen lernen. Wann passt es bei Ihnen?’“ So oder ähnlich geht es den BNIMitgliedern häufig. Warum ist das so? Weil die Unternehmer sich gegenseitig jede Woche intensiv schulen, was sie bieten und suchen. Und natürlich, weil sie sich dafür qualifiziert haben. Unternehmer, die länger, als ein Jahr dabei sind, wurden von Ihrem Team bestätigt, dass sie fachlich und menschlich hervorragende Arbeit machen. „Passieren bei Ihnen Fehler? Ja, natürlich, denn es sind auch nur Menschen. Doch, wie dann mit den Beschwerden umgegangen wird, daran erkennt man den guten Unternehmer“, so Perdita Habeck weiter. „Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann rufen Sie doch am besten gleich Andreas Garrels an und vereinbaren einen unverbindlichen Besuch zu einem der Businesstreffen unter Telefon 040 / 250 77 56 oder per E-Mail an: info@andreasgarrels. de.“ Das Chapter „Schinkelturm“ in Norderstedt trifft sich jeden Mittwoch von 7 bis 8.30 Uhr im CUP&CINO. Sie suchen aktuell noch einen Drucker, Immobilienmakler, Architekt, Weinhändler, Texter, Autohaus, Hausverwaltung, Personaldienstleister um qualifizerte Empfehlungen weiter zu geben. Und das Ganze funktioniert auf der Grundlage: „Wer gibt, gewinnt!“.

Veröffentlicht am: 20.03.2013