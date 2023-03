Großhändler Oelckers expandiert an neuem Standort

Pinneberg (em) Seit Beginn des Jahres 2013 rollen die Bagger im BusinessPark Tornesch. Bereits auf der vierten Großbaustelle sind Bauaktivitäten zu verzeichnen. Nach dem Start bei der Kreisfeuerwehrzentrale und den Baustellen der Firma Hanserohr und Deutsche Post DHL steht nun die Firma Oelckers GmbH & Co. Vertriebs KG in den Startlöchern. Die Arbeiten am Grundstück schreiten schnell voran. Richtfest ist bereits im September.



Oelckers, seit 1999 mit Firmensitz in Tornesch, ist so erfolgreich, dass eine Betriebsvergrößerung zwingend erforderlich wurde. Da die ursprünglich eingeplanten Erweiterungsreserven am aktuellen Standort in der Lise-Meitner- Allee aufgrund der Anforderungen des Unternehmens nicht ausreichten, musste ein neuer Standort gesucht werden. Diesen fand das Unternehmen schließlich in dem von der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH entwickelten und vermarkteten Gewerbegebiet BusinessPark Tornesch. „Die Suche zog sich über zwei Jahre. In dieser Zeit haben wir der Firma Oelckers verschiedene Standorte im Kreis Pinneberg angeboten. Das Unternehmen suchte darüber hinaus auch noch Grundstücke außerhalb des Kreises Pinneberg. Am Ende passten die Anforderungen des Unternehmens am besten zum Standort Tornesch. Wir freuen uns, dass wir ein so erfolgreiches Unternehmen im Kreis halten konnten“, äußert sich Dr. Harald Schroers, Geschäftsführer der WEP, zufrieden anlässlich des ersten Spatenstiches.



Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.wep.de



Foto: Dr. Harald Schroers (WEP), Hans Joachim Wieneke (Geschäftsführer der Wittrock und Uhlenwinkel Firmengruppe), Bürgermeister Roland Krügel, Herr Langewitz (Firma List Bau) und Oelckers Niederlassungsleiter Thomas Voss freuen sich über den schnellen Baufortschritt an der Wilfried-Mohr-Straße in Tornesch.

Veröffentlicht am: 02.10.2013