Gründung braucht Mut und gute Vorbereitung

Pinneberg (em) Mit der Veranstaltung „Von der Idee zur Erfolgsgeschichte“ beteiligte sich die WEP als Partner an der Gründerwoche Deutschland. Auf einer ersten Gemeinschaftsveranstaltung der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH und der Wirtschaftsförderung der Stadt Pinneberg am 18. November 2014 erhielten die Teilnehmer ein attraktives Paket rund um das Thema Existenzgründung.



Dr. Harald Schroers, Geschäftsführer der WEP, beschrieb in seiner Grußansprache das positive Gründungsklima in der Region. Verglichen mit der gesamten Metropolregion hat der Kreis Pinneberg die meisten Gründungen. „Als Wirtschaftsförderung des Kreises werden wir auch in Zukunft Start-ups nach Kräften unterstützen und ihnen alle Hilfe geben, die sie für einen erfolgreichen Start brauchen“, so Schroers. Aus den Impulsvorträgen von Gisela Malasch, Trainerin von Pro life-balance aus Elmshorn, und Andrea Weiss, Marketing-Expertin und Buchautorin aus Hamburg, konnten die Zuhörer wichtiges Wissen über die Prinzipien der erfolgreichen Zeitgestaltung und über die Geheimnisse der Kunden von heute generieren. In einem anschließenden „Gründertalk“ gaben dann die Podiumsteilnehmer ihre Erfahrungen als Gründer und Selbstständige an die etwa 30 Gründungsinteressierten und jungen Unternehmer weiter. Die Jungunternehmer Britta Knickmeier (Heilpraktikerin), Thorsten Kracht (Inhaber, KRACHTOR – Unternehmen für IT-Architektur), Thomas Heinrich (smART Marketing) und Monika Jahn-Möller (KosCupios) berichteten über ihren persönlichen Gründungsweg, über Chancen und Herausforderungen und wie sie Arbeit und Life-Balance unter einen Hut bringen. In einem waren sie sich einig: Erfolgreiche Unternehmensgründung braucht eine gute Vorbereitung und dann den Mut, den Schritt auch zu wagen. Sie gaben dem Auditorium als Tipp mit auf den Weg, sich professionelle Unterstützung bei der Gründung zu holen und legten den Zuhörern die Teilnahme am WEP Gründungscamp, ein Baustein des Projektes „Startbahn: Existenzgründung“, ans Herz.



Foto: Dr. Harald Schroers, Geschäftsführer der WEP, gab wichtige Tipps und Informationen zum Thema Unternehmensgründung.

Veröffentlicht am: 18.12.2014