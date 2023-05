Veröffentlicht am 12.05.2023

Kreis Segeberg. Das Kreis-Grundstück in der Seestraße in Warder (ehemalige Gemeinschaftsunterkunft) wird nicht wie zunächst geplant von der Peters + Gruf Grundvermögen (vor Namensänderung: Peters + Latz Grundvermögen) erworben. Diese Entscheidung wurde in gegenseitigem Einvernehmen von Kreis und Investor getroffen.



Massiv gestiegene Zinsen kombiniert mit dem Wegfall öffentlicher Fördergelder sowie Lieferengpässe in der Bauindustrie stellten ein ernsthaftes Hindernis für die Umsetzung des geplanten Wohnraumvorhabens dar. Detaillierte Vorplanungen durch Peters + Gruf Grundvermögen und Abstimmungen mit den zuständigen Stellen ergaben, dass sich das beantragte Bebauungskonzept des Investors nicht gänzlich mit dem baurechtlich maßgeblichen Umgebungsbereich und dem Denkmalschutz in Einklang bringen lässt. Mit Blick auf eine ungewisse Zinsentwicklung und Fördermittellandschaft ließ sich das Projekt nicht mehr wirtschaftlich darstellen.



Aus diesem Grund haben sich Kreis und Investor darauf verständigt, dass der Vorhabenträger das Projekt nicht weiterverfolgen wird.

Kreis sowie Peters + Gruf Grundvermögen bedauern, dass das Vorhaben nicht wie angedacht umgesetzt werden kann.

Vor einer erneuten Verkaufsausschreibung durch den Kreis sollen die Voraussetzungen neu definiert werden. Hierzu wird es demnächst Abstimmungsgespräche zwischen Kreis und Gemeinde geben.