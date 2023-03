Mitarbeiter sind auch "Buschtrommeln"



"gute" Werbeträger - die so gar nichts kosten



Hallo Unternehmer – suchen Sie eine völlig kostenfreie und werbewirksame Möglichkeit –

Ihr Unternehmen einer breiten Masse zu präsentieren?

Dazu ein Tipp aus meiner täglichen Arbeit.



Versprechen Sie Ihren neuen Mitarbeitern Leistungen und ein Umfeld – das Sie dann nicht einhalten.

Sie können sich sicher gar nicht vorstellen mit welcher Inbrunst Mitarbeiter diesen Sachverhalt – „an die große Glocke“ hängen – jeder im Umfeld kennt bald Ihre „Vorzüge“ – mit der Folge – das Bewerber sagen: „ Wenn das D I E S E Firma ist – da will ich nicht hin“. Ich „kenne“ inzwischen viele Firmen sehr gut – und habe diese noch nie von innen gesehen – immer aus der Sichtweise der Betroffenen – aber – wenn diese sich häufen – wird ja was dran sein.



Es geht auch anders – zu fast jedem Chef gibt es auch passende Mitarbeiter – wir transportieren das Naturell des Chefs, seine Verhaltensweisen und das Umfeld schon in der Stellenbeschreibung – und so bleiben die – die sich im beschrieben Umfeld wohlfühlen – übrig – und ab sofort ist die – Werbewirksamkeit – positiv.



Veröffentlicht am: 24.10.2014