„Hier können wir gut arbeiten!“

Norderstedt (mp/em) Bei Büro- Profi Nord erhalten Unternehmen nicht nur kompetente Beratung, wenn es um Büromöbel, ergonomische Stühle und Beleuchtung geht, sondern können sich auch ganz problemlos mit den Dingen des alltäglichen Bürobedarfs eindecken.



„Vom Anspitzer bis zur Zettelbox finden Sie alles, was Sie für einen reibungslosen Bürotag benötigen“, erklärt Andreas Preugschat das breitgefächerte Angebot. Mit der Arbeit des Norderstedter Büroeinrichters ist auch die Hansefrigo Spedition GmbH sehr zufrieden.



Die Kunden sind begeistert

„Vor ein paar Jahren haben wir Herrn Preugschat und sein Sortiment, damals noch in unseren alten Räumlichkeiten, kennengelernt“, erklärt Uwe Treder von der Hansefrigo Spedition GmbH. „Die Leistungen und der Service von BüroProfi Nord haben uns einfach überzeugt, daher haben wir uns entschieden alle Neuanschaffungen nur noch hier zu tätigen.“ Vom Empfangsbereich über verschiedene Arbeitsplätze bishin zum Konferenzraum hat Andreas Preugschat beim Einrichten und Planen der neuen Räume im Wragekamp in Hamburg beratend und ausführend zur Seite gestanden. „Die Möbel sind von einer sehr guten Qualität und das zu erschwinglichen und fairen Preisen“, betont Uwe Treder. „Wichtig war uns die persönliche Beratung vor, während und nach der Umsetzung unseres Auftrages. Wir hatten durchgängig nur einen Ansprechpartner, der uns jederzeit bei Fragen zur Seite stand. Auch kleinste Details wurden berücksichtigt, die das Arbeiten in unserem neuen Büro sehr angenehm machen.“ Gerne steht Andreas Preugschat Unternehmern persönlich unter Telefon 040 / 547 94 11 zur Verfügung.



Foto: Gerne berät Andreas Preugschat Unternehmern beim Planen und Einrichten von Büroräumen.

Veröffentlicht am: 10.07.2012