Hochwertige Druckprodukte erhalten Kunden bei Pagemover

Hamburg (em/lm) Olaf Schrape, bei der J.O.I. – Wissen im Dialog KG für die Organisation und die Moderation zuständig, ist im anderen Leben Druckproduktioner mit dem Slogan: „Wir bieten Ihnen intelligente Druckproduktion!“



„Wie Sie wissen, ist der Druckmarkt heute stark fragmentiert“, so der Experte. „Viele Produkte werden in gerade mal ordentlicher Qualität, dafür sehr billig produziert. Aber auch günstig?“



Hochwertige Produkte hochwertig präsentieren

„Unsere Kunden möchten ihre hochwertigen Produkte auch hochwertig präsentieren, um ihre Wunschkunden anzusprechen und die Verkäufe in ihrer Zielgruppe zu verbessern. Das heißt, dass beispielsweise Broschüren mit Lacken und/oder Prägungen veredelt werden, spezielle, auf das Produkt abgestimmte Papiere eingesetzt, oder einfach mal vom Standard abweichende Formate genutzt werden. Möchten Sie die Resonanz auf Mailings von einem auf bis zu sechs Prozent steigern? Dann rufen Sie uns an! Wir sagen Ihnen, wie das geht. Das gilt speziell im Bereich der Vermarktung für hochwertige Produkte ab circa 500 Euro. Vertrauen Sie auf jahrelange Erfahrung, eine exquisite Druckereidatenbank und unsere persönliche, individuelle Beratung, die wir genau auf Ihre Wünsche und Ziele zuschneiden.“



Druckprodukte werden maßgeschneidert, denn veredelte Druckprodukte erreichen einfach mehr: Mehr Aufmerksamkeit Mehr Nachhaltigkeit Mehr Umsatz „Es gibt viele Möglichkeiten, die teilweise auch technikübergreifend erreicht werden können. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne“, so Olaf Schrape abschließend.



