Im Jahr 2013 über 400 Arbeitsplätze im Kreis Pinneberg

Kreis Pinneberg (em) Mit diesem Ergebnis konnte die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen.



Dr. Harald Schroers, Geschäftsführer der WEP, führt aus: „Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken, einer der wichtigen Indikatoren für die Zukunftsfähigkeit eines Standortes, war im Jahr 2013 ungebrochen hoch. Die WEP konnte über 150 Anfragen von Ansiedlungsinteressenten akquirieren. Die nachgefragte Flächengröße von insgesamt 100 ha überstieg noch einmal die starke Nachfrage der Vorjahre. Entsprechend erfreulich verlief dann auch der Grundstücksverkauf für die WEP und damit natürlich auch für den Kreis Pinneberg als Ganzes. Denn jedem Euro für den Kauf eines Gewerbegrundstücks folgen nach unseren Erfahrungen kurzfristig weitere zehn Euro für Gebäude oder Maschinen. Mit unseren Grundstücksverkäufen haben wir demnach Investitionen von rund 60 Millionen Euro ausgelöst. Darüber hinaus sichern die Unternehmen mit einem Neubau die bereits bestehenden Arbeitsplätze langfristig und stellen oft neue Mitarbeiter ein. Dafür zahlen sie Löhne und Gehälter, von denen die WEP mit den Ansiedlungen des Jahres 2013 rund 15 Millionen Euro pro Jahr sichern konnte. Von den Investitionen der Unternehmer und den Gehältern der Mitarbeiter leben wiederum Branchen wie Dienstleistung und Handel.“



Landrat Oliver Stolz ergänzt: „Die WEP leistet mit ihrer Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Kreises. Und nicht zuletzt profitiert die öffentliche Hand von ihrer Arbeit. Jeder Arbeitsplatz, den die WEP über die Betreuung von Unternehmensgründern, die Ansiedlung von Betrieben oder der Werbung für den Standort im Kreisgebiet halten oder neu ansiedeln kann, bringt bares Geld in die Kassen der Kommunen und des Kreises. Aus den WEP-Gewerbegebieten fließt allein über die Einkommens- und Gewerbesteuer jährlich ein mehrstelliger Millionenbetrag an die Kommunen und anteilig über das Umlageverfahren direkt in den Haushalt der Kreisverwaltung. Auch das ist ein erwähnenswerter Erfolg der Arbeit der WEP.“ „Die WEP hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Ich bedanke mich daher im Namen des Aufsichtsrates bei der Geschäftsführung und allen Mitarbeitern für ihren Einsatz im vergangenen Geschäftsjahr“, spricht Aufsichtsratsversitzender Wilhelm Alms abschließend seine Anerkennung der Leistungen aus. Der Geschäftsbericht 2013 steht zum Download unter www.wep.de bereit.



Foto: Dr. Harald Schroers, Aufsichtsratsvorsitzender Wilhelm Alms und Landrat Oliver Stolz ziehen eine positive Bilanz für das WEP Geschäftsjahr 2013

Veröffentlicht am: 18.09.2014