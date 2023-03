Bit ist die kleinste Informationseinheit in der Informatik und das soll ausdrücken, dass wir immer ein kleines Stück besser sind. Wir sind als typischer Mittelständler besser aufgestellt als kleine Betriebe und in der Art viel persönlicher als ein großer IT Betrieb. Deshalb immer ein Bit besser. Was ist Ihr Angebot? Unser Angebot basiert auf zwei Säulen. Das ist einmal der klassische IT Betrieb, in dem wir alles herum um die Themen IT, Infrastruktur, Planung, Installation und Betrieb machen bis hin zu einem 24 x 7 rund um die Uhr Support. Die zweite Säule ist die Informationssicherheit, wo wir unsere Kunden bei den Themen Risikoplanung, Risikoanalyse, Sicherheitskonzepte, Notfallpläne und ganz stark mit dem Thema Informations-Sicherheitsmanagementsysteme unterstützen. Da begleiten wir unsere Kunden bis hin zur ISO 27001 Zertifizierung.Wir bieten eine Vielzahl von speziellen Lösungen an, die auf der Schnittstelle zwischen den klassischen IT Betriebs-Themen und der Information Sicherheit gehen. Das ist zum einen unsere Lösung Visulox, die das Thema privilegierte Benutzer adressiert. Es geht um Roots, um Admins und was die eigentlich in unserem Netzwerk tun, was tun die auf meinem Systemen? Und dabei ist es egal, ob sie von Innen kommen, ob sie eigene Mitarbeiter sind oder ob sie externe Dienstleister sind. Das zweite Thema ist das Beispiel Teamdrive, wo es darum geht Dateigruppen über Arbeitsgruppen hinweg, über Geräte hinweg und das über eine Datenschutzkonforme und sicherer gut verschlüsselter Art und Weise zu synchronisieren. Beides Lösungen deutscher Hersteller eine Sache, die uns oftmals sehr wichtig sind. In diesem Fall geht es auch um das Bundesdatenschutzgesetz und das Betriebsverfassungsgesetz, denn deutsche Hersteller beachten den deutschen Rechtsrahmen sehr gut.Unsere Kunden kommen aus allen Branchen und allen Größen, das reicht vom multinationalen Konzernen bis zur drei Arbeitsplätze starken Anwaltskanzlei und dazwischen der klassische Mittelstand. Da sind wir nicht festgelegt. Unsere Vision wäre in der Tat oder unser Wunsch wäre, dass der klassische IT Betrieb und die Informationssicherheit im Laufe der Zeit zusammenwachsen mögen. Das also ganz klar bei der Planung, beim Aufbau und beim Betrieb die Informationssicherheit immer schon mitgedacht wird und nicht nachträglich hinein implementiert wird.Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zu finden. Das ist etwas, was uns dieser Tage immer mehr bewegt. Und das ist der absolute Erfolgsfaktor: unsere Mitarbeiter. Deshalb tun wird dort auch sehr viel!Wir bilden aus und investieren sehr viel in Fortbildung. Das ist der Weg, weiterhin erfolgreich zu bleiben.Spezialisierung und Standardisierung. Die Firmen werden sich immer mehr auf bestimmte Themen fokussieren. Auf der anderen Seite werden die Kunden immer mehr Dienstleistungen von der Stange kaufen. Vor etlichen Jahren haben wir uns noch darüber unterhalten, welche Netzwerkkarten wir in irgendwelche Server einbauen. Das findet alles so nicht mehr statt. Heute klickt man sich das zusammen. Da ist IT Betrieb ein Stück Stangenware geworden. Wir sind auf dem Weg von der Manufaktur zur Industrie. Und das ist auch gut so!Ganz klar das Thema Informationssicherheit und Datenschutz. Diese ins Portfolio aufzunehmen war eine gute Entscheidung, auch zum richtigen Zeitpunkt. Wir merken doch, dass das Thema die Kunden immer mehr bewegt. Das auch die Unternehmen dafür Budget zur Verfügung stellen und die Unternehmen erkennen, das dass in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse ist.Das war das Thema virtueller Desktop. Also Desktops aus der Cloud, das haben wir schon vor vielen, vielen Jahren gemacht und es hat nie so richtig gut funktioniert . Es hat immer geruckelt und war immer etwas hakeliger und langsamer als der lokale Desktop. Das ist ein Thema, dass heute gut funktioniert . Dies liegt an den gut laufenden Netzen, die wir heute haben: dem Breitbandnetzen Ausbau. Aber wir haben das schon vor 10 Jahren versucht, da hat es nicht geklappt.Werbung ist für uns ganz klar jeder Sicherheitsvorfall ,der durch die Presse geht. Das ist für uns eine 1A Werbung. Es ist immer ärgerlich für die Betroffenen. Für uns ist es gut, weil für jeden publizierten Sicherheitsvorfall wachen andere auf und erkennen das sie jetzt etwas tun müssen. Zum Beispiel der Hack aus dem Bundestag, der ist ja jüngst durch die Presse gegangen und jetzt erst wurden die Netze abgeschaltet. Monatelang lief ein kompromittiertes Netz. Das war eine so super Werbung, weil es ja auch immer wieder durch die Presse/Medien ging.Netzwerken ist vor allem eine Nachhaltige Beziehungsarbeit, das heißt das Pflegen von Kontakten über lange Zeit. Nur so kann sich daraus eine vertrauensvolle Basis aufbauen, die letztendlich möglicherweise in Geschäfte mündet. Es ist nicht, dass man kurzfristige Erfolge erwarten darf, daran muss man lange und kontinuierlich arbeiten und Vertrauen aufbauen.Ich finde die Olympiabewerbung Hamburgs großartig. Menschen brauchen solche Singulären Ereignisse um selbst zu Höchstleistungen aufzulaufen. Das gilt nicht nur für die Sportler sondern für die ganze Stadt. Ich bin mir sicher, Hamburg wird viele Infrastrukturprojekte bekommen, auf die wir schon seit Jahrzehnten warten. Durch Olympia wird es möglich gemacht.Wir sind seit mehr als 15 Jahren Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner für IT-Infrastruktur, IT-Support und Informationssicherheit! Sie sind auf der Suche nach einem kompetenten und erfahrenen Partner, mit dem Sie ein absolutes Höchstmaß an Verlässlichkeit, Qualität und Sicherheit in Ihrer IT-Landschaft erreichen können? Einem Partner, der sich voll und ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichtet und mit Leidenschaft maßgeschneiderte Lösungen für Sie entwickelt und realisiert? Dann sind Sie bei uns genau richtig: Herzlich willkommen bei der ANMATHO AG!Matthias Weigmann ist der Vorstandsvorsitzender der ANMATHO AG.