Wo Sicherheit Trumpf ist

Hamburg (uo/lr) Mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigt man sich meist erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Der Server steht still, die Festplatte raucht ab, die Kassensysteme gehen in den Off-Modus oder ein Virus legt ganze Netzwerke lahm. Dann ist guter Rat meist teuer. Doch es geht auch anders.



Matthias Weigmann, Vorstand der ANMATHO AG in Hamburg hat viele Jahre Erfahrung und weiß, dass ein solcher Crash nicht nur viel Zeit, sondern auch Geld kostet. „Daher beraten wir unsere Kunden nicht nur in Fragen der Software oder Technik, wir gehen deutlich weiter. Die Erarbeitung von Notfallplänen gehört ebenso zu unserer Arbeit wie ein jederzeit erreichbarer Support“, so der IT-Experte. Die Folgen für Unternehmen, die sich nicht umfassend genug mit den Themen rund um ihre IT beschäftigen, können verheerend sein.



Schnelle und kompetente Lösungen

„Stellen Sie sich vor, Sie betreiben einen Supermarkt und die Kassen fallen plötzlich aus. Das Chaos ist perfekt“, beschreibt Weigmann einen Fall aus der Praxis. Wohl dem, der hochkompetente Partner zur Seite hat, wie sie in der ANMATHO AG zu finden sind. „Die umfassende Analyse, Beratung, Konzepterstellung bis hin zu den ITSecurity- Produkten gehört für uns zum A und O“, unterstreicht Matthias Weigmann die Mission des Unternehmens. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen gehen oft davon aus, dass man mit einzelnen, technischen ITSicherheitslösungen die IT-Systeme und Daten schützen kann. „Informationssicherheit ist jedoch mehr als IT-Sicherheit. Informationen befinden sich nicht nur in ITSystemen, sondern auch in den Köpfen der Mitarbeiter. Organisatorische und personelle Maßnahmen gehören genauso dazu wie die ausgesuchten IT-Produkte unserer Partner.“ Dabei muss ein guter Stand der Informationssicherheit im Unternehmen nicht zwingend in großen teuren Projekten erreicht werden. „Was zählt, ist ein gut durchdachtes praxisbezogenes Konzept und Konsequenz in seiner Umsetzung“, weiß Matthias Weigmann.



Starke Partner – reibungslose Abläufe

Seit 1997 ist die ANMATHO AG erfolgreich im Dienst der Kunden tätig, inzwischen mit mehr als 30 Mitarbeitern. Von der Anwaltskanzlei bis zum Flugzeughersteller, die Liste der Unternehmen, die mit der ANMATHO AG zusammenarbeiten, ist lang. „Für uns ist wichtig, dass wir langfristig mit den Unternehmen arbeiten. Unsere Fachleute kennen dann die Anforderungen und Abläufe der Partner ganz genau und die Kunden haben stets ihren kompetenten Ansprechpartner, der ihr Geschäft kennt und weiß, was zu tun ist“, betont Matthias Weigmann abschließend.



Foto: Matthias Weigmann, Vorstand der ANMATHO AG in Hamburg, setzt auf die enge Zusammenarbeit mit anderen Firmen.

Veröffentlicht am: 27.09.2013