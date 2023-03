Impulse für die Mitglieder

Norderstedt (kv) Bei der jährlichen Mitgliederversammlung des BDS NORD im blauen Nordport Tower am 30. Mai standen wieder die unterschiedlichsten Themen auf dem Programm unter anderem die Wahlen zum Vorsitz sowie zu den Beisitzern.



Birgit Wieczorek fasste die Aktivitäten des vergangenen Jahres zusammen und gab einen Ausblick auf neue Projekte. Auch in 2017 wird der BDS NORD sich wieder auf der B2B NORD präsentieren. Die Businessfrühstücke werden auch im Hinblick auf neue Mitglieder fortgeführt und dienen dem Netzwerken und Erfahrungsaustausch. Laut Satzung wird der Gesamtvorstand hälftig jeweils 2-jährig bzw. 3-jährig neu gewählt. Als Beisitzer im Amt bestätigt wurden Sven Boysen, Philip Leuchtenberger und Bernd Maaß. Janine Fittkau von Thun, Steiner und Partner, wurde für den ausscheidenden Wolfgang Sohst als Justiziarin neu gewählt. Jan Menssen von der Galerie Menssen übernahm das Amt des 3. Vorsitzenden. Die bisherige 3. Vorsitzende Ilka Reher wird Beisitzerin. Auch die 1. Vorsitzende Birgit Wieczorek stellte sich wieder zur Wahl • Individuelle Karriereberatung und Berufsorientierung für Fach- und Führungskräfte (m/w), Auszubildende (m/w), Migranten (m/w) und Menschen mit Handicap • Personalvermittlung • Outplacement-Beratung Hamburger Str. 89a, 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 – 880 66 0, Fax: 04193 – 880 66 29 info@carsten-paehlke.de, www.carsten-paehlke.de 2. November 2017 10 bis 17 Uhr MesseHalle Hamburg-Schnelsen und wurde in Ihrem Amt bestätigt. „ Ich habe sehr gute Kontakte über die Zeit aufgebaut, die dem BDS zugutekommen und die ich in Zukunft auch noch ausbauen werde. Als Highlight für das kommende Jahr sehe ich die Impulscard, mit der jedes BDS Mitglied in Zukunft spannende Vorträge besuchen und sich somit fortbilden kann.“



Jan Menssen von der Galerie Menssen hob noch einmal die Bedeutung des BDS für Norderstedt heraus: „In der heutigen Zeit ist Vernetzung ein wesentlicher Punkt. Gekannt zu werden und andere zu kennen, das ist Grundlage um Vertrauen zu gewinnen und Vertrauen ist immer die Grundlage eines Geschäfts. Die neue KernImpulscard ist auch ein schwergewichtiges Argument Teil, des BDS zu sein oder auch neues Mitglied zu werden.“

Veröffentlicht am: 22.06.2017