Incentives und Teambuilding auf Schnee

Bispingen (ab/lm) Außergewöhnliche Tagungen und Seminare! Die umfangreichen Modernisierungsarbeiten sind abgeschlossen und der SNOW DOME Bispingen sowie das dazugehörige drei Sterne RESORT HOTEL Bispingen stehen den Besuchern im neuen Glanz als Veranstaltungslocation zur Verfügung.



Es gibt viele Möglichkeiten, im SNOW DOME Bispingen abwechslungsreiche Seminare, Tagungen oder Teambulidings zu veranstalten. So bieten die Tagungsräumlichkeiten Platz für bis zu 380 Personen. Die Gastronomie- und Eventfläche fasst sogar 3.000 Teilnehmer. Dazu kommt das, was den SNOW DOME ausmacht: eine 23.000 Quadratmeter große Schneefläche. So findet die Inszenierung besonderer Tagungen, Seminare, Hausmessen, Produktpräsentationen oder Incentives in einem einzigartigen Rahmen statt.



Seminar- und Tagungsbereich

Der mit modernster Tagungstechnik ausgestattete Seminar- und Tagungsbereich befindet sich im ersten Geschoss der Erlebniswelt. Die vier Räume können zu einem großen Raum zusammengeschlossen werden und geben dann 380 Teilnehmern Platz. Das Foyer bildet einen idealen Ort für Kaffeepausen, Lunchbuffets oder auch für Posterpräsentationen. „Ein Tipp: Buchen Sie einen Raum mit Blick auf die Piste. So findet die Tagung oder das Seminar in einem außergewöhnlichen Rahmen statt”, empfiehlt Natascha Gellersen- Mielke, Ansprechpartnerin bei Bispingen Touristik.



Teambuilding & Rahmenprogramm

Um den Tagungsalltag oder die Teambuilding- Maßnahme abwechslungsreich zu gestalten, gibt es ein vielseitiges Rahmenprogramm im Schnee. Abseits der gängigen Programmbausteine sind Aktivitäten wie Iglu-Bau im Team, Zipflbob-Rennen gegen Kunden oder Eisstockschießen möglich. Das sind aber nur einige der unzähligen Möglichkeiten, die Angebote des SNOW DOME Bispingen zu nutzen.



Hofbräu Gastronomie

Auch für den Gaumen gibt es im SNOW DOME Bispingen etwas zu entdecken. Seit August strahlt die Gastronomie der Erlebniswelt unter der Marke der Hofbräu-Wirtshäuser und verwöhnt ihre Gäste mit bayrischer Wohlfühlatmosphäre. Der großzügige Restaurantund Barbereich sowie unsere urigen alpinen Stuben bieten genug Platz für Business-Lunch, Galadinner, einen Pausensnack zwischendurch oder eine Après-Ski-Party mit Kunden oder Kollegen.



Foto: Schon von Außen bietet der SNOW DOME Bispingen einen beeindruckenden Anblick.

Veröffentlicht am: 20.08.2015