Innovativ auf Europas Straßen unterwegs

Neumünster (mp) 60.000 Palettenstellplätze, 150 Lkws, 150.000 qm Betriebsgelände, 300 Mitarbeiter und fast 80 Jahre Erfahrung sind nur ein paar der Fakten und Zahlen, die das Unternehmen Voigt Logistik aus Neumünster vorweisen kann.



Bereits 1933 wurde der Logistikspezialist gegründet. Seit 1945 befindet sich der Hauptsitz des Familienunternehmens in Neumünster. Maß-geschneiderte Dienstleistung in den Bereichen Spedition, Transport und Logistik bieten die rund 300 Mitarbeiter von Voigt, darunter 100 Mitarbeiter im Lager, 120 Fahrer und 80 Bürokräfte, den Kunden. Dabei zeigt sich Voigt immer kompetent, zuverlässig und unabhängig. „Als Familienunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung erbringen wir immer Spitzenleistungen für unsere Kunden“, erklärt Henning Voigt, geschäftsführender Gesellschafter von Voigt Logistik.



„Mit unseren Dienstleistungen erfüllen wir alle Erwartungen unserer Kunden - vom einzelnen Paket bis zum Kompletttransport und das nicht nur national sondern auch international.“ Für Kunden ohne eigenes Lager übernimmt Voigt Logistik auch die Einlagerung und den Versand von Waren. Die Auslieferung der Stückgutsendungen sowie Teil- und Komplettpartien erfolgt innerhalb von 24 Stunden und europaweit in 48 bis 72 Stunden. 36 Stationen werden täglich deutschlandweit und 15 europaweit, darunter Paris, Wien und Basel, angefahren. „Unseren Kunden bieten wir innovative, wirtschaftlich interessante und ganzheitliche Konzepte und Lösungen“, so Jörg Gutschlag, 2. Geschäftsführer von Voigt Logistik. „Durch beste Beratung, effiziente Abwicklung und modernste Technologie stellen wir unsere Überlegenheit zu Wettbewerbern sicher und schaffen uns einen Wettbewerbsvorteil.“



Modernste Technologie

Leistungsstark und innovativ präsentiert sich Voigt auch auf der Straße. So werden die 150 Lkws derzeit von zwei Ökoliner verstärkt. Ein Hybrid-Lkw ist ebenfalls im Einsatz. Diese neue Technik soll 20 Prozent der Dieselkraft einsparen. Henning Voigt und sein Team setzen ab 2012 auch auf den Schienenverkehr. So soll die eigene Eisenbahngesellschaft Waren zusätzlich zu verschiedenen Standorten bringen.

Veröffentlicht am: 31.10.2011