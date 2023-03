jumicar schafft Platz!

Norderstedt (em/ab) Die dxp distribution GmbH aus Norderstedt wächst weiterhin erfolgreich. Auch jumicar in Hamburg Rahlstedt zählt seit neuestem zu den zufriedenen Anwendern ihres elektronischen Aktenschranks.



Das seit 25 Jahren erfolgreiche Konzept der Verkehrserziehung für Kinder mit motorisierten Miniautos hat nun ein Problem weniger: Es müssen keine Lagerflächen für die Aufbewahrung von Akten mehr vorgehalten werden. Der eingesparte Platz kann jetzt für das operative Geschäft genutzt werden. Die einzigartige Lösung documentXpath ermöglicht ein kinderleichtes digitalisieren von Papieren aller Art. Zufriedene Anwender scannen unsortiert Akten und sparen sich somit Platz und vor allem Zeit.



Auf teuren Lagerraum verzichten

Untersuchungen haben ergeben, dass über 95 Prozent aller abgelegten Geschäftsunterlagen wie Rechnungen, Lieferscheine, Aufträge und so weiter während der langjährigen Aufbewahrungspflichtzeit nie wieder angefasst werden. Hier setzt das digitale Archivieren an: Anstatt teuren und knappen Lagerraum mit Metern von Akten zu blockieren, speichern die Kunden von dxp bis zu 2 Millionen Seiten auf einem Rechner, der gerade einmal die Größe eines Taschenbuches hat. Die Zeitersparnis bei documentXpath ist immens: Müssen bei herkömmlichen elektronischen Archiven sämtliche Dokumente vorher beschrieben und getrennt werden, erfolgt dies hier völlig unsortiert. Die Verarbeitung der gescannten Dokumente erfolgt direkt nach dem Scannen auf Basis einer Volltextsuche mit weitergehenden semantischen und linguistischen Analysen. Dies ermöglicht ein späteres Wiederfinden auf einfachste Weise: Man „googled“ die gesuchte Rechnung einfach im Archiv und findet sie in Sekundenschnelle.



jumicar ist von documentXpath begeistert: „Früher mussten wir jede Rechnung nach dem Scannen umbenennen, damit unser Steuerberater sie weiterverarbeiten konnte. Heute ist dies mit doxumentXpath zum Glück vorbei!“, so Konrad Bystron, Geschäftsführer der jumicar GmbH. Das System besteht aus einem professionellen Dokumentenscanner und einem vorinstalliertem Archivspeicher und einem kleinen Touchpad als Bedieneinheit. Der Scanner verarbeitet neben handelsüblichen DIN A4-Papier auch Zeitungsausschnitte, Flyer, leichte Pappe bis hin zu Kassenquittungen. Diese können bis zu einer Länge von 2,50 Meter direkt gescannt werden. „Das ist wirklich der Hammer!“, so Bystron weiter. „Nie wieder die Tageskasse schneiden, aufkleben um sie dann zu kopieren und schlussendlich zu scannen. Hierfür hat sich unser documentXpath alleine schon gelohnt.“ Die Archivierungslösung documentXpath wurde vom Dipl.-Ing. Vagharshak Lalayan in den letzten Jahren entwickelt und wurde von der dxp distribution GmbH Ende 2013 auf dem Markt erfolgreich eingeführt. Das Produkt wurde mehrfach prämiert, unter anderem mit dem „Idee voraus Preis 2013“ des Norderstedt Marketing e.V..



Verkehrsübungsplatz eröffnet

Der neueste jumicar Verkehrsübungsplatz in Schleswig-Holstein hat aktuell in Henstedt-Ulzburg eröffnet. Auf dem Gelände des alten Wagenhuber Betonwerks an der Ecke Schleswig- Holstein-Straße/Norderstedter Straße können Kinder ab 6 Jahren die ersten Eindrücke des motorisierten Straßenverkehrs im wahrsten Sinne des Wortes „erfahren“.



Weitere Informationen zum Produkt unter: www.documentXpath.com und über jumicar unter: www.jumicar.com



Foto: Konrad Bystron, Geschäftsführer der jumicar GmbH bekommt seinen digitalen Aktenschrank von Uwe Griebenow, Geschäftsführer der dxp distribution GmbH, auf dem Verkehrsübungsplatz übergeben.

Veröffentlicht am: 16.07.2014