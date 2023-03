Bagels für Wirtschaftsminister Meyer

Norderstedt (em/jj) Hoher Besuch! Der Minister für Wirtschaft und Arbeit des Landes Schleswig-Holstein, Reinhard Meyer (SPD), hat die diesjährige CeBIT in Hannover besucht.



Auf seinem Messerundgang wurde er vom Referatsleiter für Telekommunikation, Information und Post, Herrn Helle, begleitet. Besonderes Interesse beider Herren galt innovativen Unternehmen aus ihrem Bundesland Schleswig- Holstein. Beim Besuch des Standes der dxp distribution GmbH aus Norderstedt wurde Meyer mit frischen Bagels überrascht. Die beiden Geschäftsführer Vagarshak Lalayan und Uwe Griebenow hatten sich an Meyers Rede beim Innovationspreis der Lübecker Nachrichten erinnert, in der Meyer von seiner Vorliebe für das amerikanische Traditionsgebäck berichtete.



Das autonome Archivsystem

Meyer und Helle wurde das innovative Produkt von den beiden Geschäftsführern live vorgeführt. Es handelt sich um ein neues digitales Archivsystem, das speziell für kleine mittelständische Firmen entwickelt wurde. Das Produkt besteht aus einem Scanner und einem vorinstalliertem Archivspeicher mit einer Kapazität von ungefähr zwei Millionen DIN A4 Seiten. Uwe Griebenow, Geschäftsführender Gesellschafter der dxp distribution GmbH, erklärt: „Wir bieten mit dem documentXpath ein Komplettsystem an, das durch seine einfache und extrem zeitsparende Handhabung besticht. In Zeiten von Ausspähung sensibler Daten, können wir sicherstellen, dass intime archivierte Unternehmensdaten sicher, auch von extern, abrufbar sind.“



Beste Lösung für Unternehmen

Das Archivsystem wurde vom Diplom-Ingenieur Vagarshak Lalayan über rund drei Jahre auf eigene Kosten in Heimarbeit entwickelt und Anfang 2013 fertiggestellt. Im Gegensatz zu konventionellen Systemen wird zur Suche im Archiv eine Volltextsuche über alle Dokumente verwandt. Daher kann auf eine vorherige zeitaufwändige Speicherung unter individuellen Dateinamen in verschiedenen virtuellen Ordnern verzichtet werden. Als Uwe Griebenow erstmals eine Demonstration des Systems erlebt, ist er spontan begeistert. „Immer litt ich regelrecht darunter, im Büro in Papier zu ersticken. Deshalb hat mich ‚documentXpath‘ sofort fasziniert! Damit ist das Wiederfinden von Dokumenten so einfach wie googeln.“ Nach einer guten halben Stunde auf dem Stand der beiden innovativen Unternehmer verabschiedete sich Minister Meyer – nun frisch gestärkt – zu weiteren Ausstellern aus dem hohen Norden.



Foto: (v.l.n.r.) Minister Reinhard Meyer mit Uwe Griebenow und Vagharshak Lalayan am Stand der dxp distribution GmbH auf der CeBIT in Hannover.

Veröffentlicht am: 24.07.2014